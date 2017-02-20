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65% белорусов за союз с Россией, 19% - за вступление в Евросоюз
21.02.2017 09:56 — Новости Экономики | Tut.by
Выбирая союз, в котором лучше быть Беларуси, большинство по-прежнему предпочитает интеграцию с Россией вступлению в ЕС. Об этом говорят данные опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого (BAW, Варшава), которыми исследователь поделился с TUT.BY.
По данным на конец декабря 2016 года , 64,9% белорусов хотят видеть свою страну в союзе с Россией, 19,1% — в Евросоюзе. Остальные либо не определились (13,9%), либо отказались отвечать (2,2%)
Стоит отметить, что социсследование BAW проводилось
Руководитель BAW объясняет высокие цифры пророссийских настроений трудностями внутри Евросоюза (беженцы, выход Великобритании), экономической зависимостью Беларуси от России, отсутствием четкого сигнала от Брюсселя о желании видеть Беларусь членом ЕС, а также доминированием в стране российских СМИ.
В отношении последнего пункта в предновогоднем опросе выяснилось, что российские СМИ пользуются у белорусов несколько большим доверием, чем белорусские, — как официальные, так и независимые.
Тем не менее белорусы в своей массе не хотят объединения с Россией в одно государство. В мае 2016 года BAW задала вопрос, какими должны быть отношения Беларуси и России. Ответы распределились так:
— Они должны быть такими же, как и с другими странами — с закрытыми границами, с визами, таможнями (6,6%);
— Беларусь и Россия должны быть независимыми, но дружественными странами — с открытыми границами, без виз и таможен (73%);
— Беларусь и Россия должны объединиться в одно союзное государство (13,1%);
— Беларусь должна войти в Россию в качестве субъекта федерации (1,7%).
Остальные затруднились или отказались отвечать.
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По средним цифрам за 2016 год, 61,4% белорусов хотят видеть свою страну в союзе с Россией, 17,6% - в Евросоюзе.
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