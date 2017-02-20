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65% белорусов за союз с Россией, 19% - за вступление в Евросоюз

21.02.2017 09:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Выбирая союз, в котором лучше быть Беларуси, большинство по-прежнему предпочитает интеграцию с Россией вступлению в ЕС. Об этом говорят данные опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого (BAW, Варшава), которыми исследователь поделился с TUT.BY.

По данным на конец декабря 2016 года , 64,9% белорусов хотят видеть свою страну в союзе с Россией, 19,1% — в Евросоюзе. Остальные либо не определились (13,9%), либо отказались отвечать (2,2%)

Стоит отметить, что социсследование BAW проводилось до резких заявлений Александра Лукашенко в адрес России 3 февраля. В последнем опросе участвовали 1048 человек, людей опрашивали в индивидуальных интервью по месту жительства.

Руководитель BAW объясняет высокие цифры пророссийских настроений трудностями внутри Евросоюза (беженцы, выход Великобритании), экономической зависимостью Беларуси от России, отсутствием четкого сигнала от Брюсселя о желании видеть Беларусь членом ЕС, а также доминированием в стране российских СМИ.

В отношении последнего пункта в предновогоднем опросе выяснилось, что российские СМИ пользуются у белорусов несколько большим доверием, чем белорусские, — как официальные, так и независимые.

 

Полностью доверяю

Доверяю лишь отчасти

Полностью не доверяю

Не определился

Белорусским официальным СМИ

14,3

59,5

21,2

5,0

Белорусским независимым СМИ

7,0

59,2

20,1

13,7

Российским СМИ

15,3

62,2

15,6

6,9

Тем не менее белорусы в своей массе не хотят объединения с Россией в одно государство. В мае 2016 года BAW задала вопрос, какими должны быть отношения Беларуси и России. Ответы распределились так:

— Они должны быть такими же, как и с другими странами — с закрытыми границами, с визами, таможнями (6,6%);

— Беларусь и Россия должны быть независимыми, но дружественными странами — с открытыми границами, без виз и таможен (73%);

— Беларусь и Россия должны объединиться в одно союзное государство (13,1%);

— Беларусь должна войти в Россию в качестве субъекта федерации (1,7%).

Остальные затруднились или отказались отвечать.

Белорусская аналитическая мастерская была открыта в Варшаве в 2012 году. Ее основатель профессор Андрей Вардомацкий покинул Беларусь накануне президентских выборов 2010 года, после того как прошли обыски в социологической лаборатории «Новак», которую он возглавлял.

 
 
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По средним цифрам за 2016 год, 61,4% белорусов хотят видеть свою страну в союзе с Россией, 17,6% - в Евросоюзе.

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