Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования откровенно лоббирует интересы Беларуси, игнорируя при этом пожелания России. Об этом российский чиновник заявил в интервью «Известиям».



Сергей Данкверт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Наиболее остро, по его словам, противодействие ощущается в вопросах требований к молоку и молочной продукции. При этом, отмечает издание, около 90% экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию, и «даже частичное закрытие российского рынка было бы тяжелым ударом для экономики союзного государства».

Как заявил Данкверт, любые предложения Россельхознадзора в ЕЭК, касающиеся вопросов технического регулирования, упираются как минимум в бездействие со стороны ответственных чиновников. В качестве примера он привел техрегламент на молоко и молочную продукцию. Этот документ запрещает использовать сухое молоко в производстве питьевого. По словам чиновника, с помощью утвержденной техрегламентом ЕЭК методики выявить наличие сухого молока в питьевом сложно. И уже первые проверки Россельхознадзора крупнейших белорусских переработчиков молока показали, что практически во всех образцах сухое молоко есть, а в некоторых его доля составляет порядка 50%.

Впрочем, как ранее сообщал TUT.BY, претензии к методике Россельхознадзора есть и у российских производителей. Как сообщал РБК , российская отраслевая ассоциация "Союзмолоко", объединяющая крупнейших игроков рынка, уже обратилась к российскому вице-премьеру Аркадию Дворковичу, заявив, что не доверяет методу, который использует служба при выявлении сухого молока в продукции. В Союзмолоке отмечают, что метод иммуноферментного анализа не прошел научно-техническую экспертизу.

Белорусская сторона также выражала удивление российскими «находками». В частности, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин в комментарии БЕЛТА отмечал, что сейчас в Беларуси есть даже избыток сырья, поэтому использование сухого молока в производстве цельномолочной продукции бессмысленно.

Основные претензии Данкверта адресованы ЕЭК. «Еще в 2000-х годах, когда мы с европейцами обсуждали вопросы ВТО, я интересовался, каким образом им в рамках Евросоюза удалось сделать так, что ни через Португалию, ни через Испанию, ни через Голландию, ни через другие страны запрещенная продукция не проходит. Оказывается, чтобы добиться этого, заседания Евросоюза собирались каждые две недели и каждые две недели принимались решения по поставкам продовольствия, перекрывались все возможные „хитрые“ каналы. Но наша Евразийская комиссия вопросы рассматривает не каждые две недели и даже не каждые полгода. И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши белорусские коллеги», — заявил он.

В руководстве ЕЭК есть два высокопоставленных белоруса: член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский и член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Источники в Минсельхозе России рассказали "Известиям" про претензии к ЕЭК и в отношении техрегламента о безопасности пищевой продукции. Речь идет о вступившем в силу с нынешнего года запрете принимать на переработку сырое молоко и сырые сливки, полученные из хозяйств, где в течение последних 12 месяцев хотя бы одно животное переболело лейкозом. Россияне уверяют, что вирус убивается уже при 60 градусах и абсолютно безопасен для человека. Но даже при содействии первого вице-премьера России Игоря Шувалова вопрос о соответствующих изменениях в техрегламент не двигается с мертвой точки в течение последних двух лет.

«Противодействие со стороны ЕЭК серьезное. И главное, как нам видится, — это личная позиция министра по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова», — считают в Минсельхозе.

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