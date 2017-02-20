СЭЗ «Брест» расширила границы. В них включены площади многих действующих предприятий города и погранпереходы, которые должны стать элементами «Нового шелкового пути». Какие заводы и предприятия оказались в свободной экономической зоне и какие у них перспективы, узнал «Вечерний Брест».



Фото: www.fez.brest.by

Указом президента № 508 от 30 декабря 2016 года свободная экономическая зона «Брест» расширила границы не только в Бресте, но и в Кобрине, Барановичах и Пинске. В общей сложности территория СЭЗ увеличилась более чем на 3 тысячи га и сегодня составляет 10 697 га.

В состав СЭЗ вошли два автомобильных погранперехода («Козловичи» и «Варшавский мост») и железнодорожный погранпереход «Брест». Вхождение в границы СЭЗ железнодорожного узла благодаря его выгодному географическому положению (границы СЭЗ «Брест» частично совпадают с границами ЕС) станет важным элементом в инфраструктуре сухопутных путей между Европой и Китаем под общим названием «Новый шелковый Путь», существенно увеличит транзитный грузопоток. В этом транспортном коридоре будут задействованы и автомобильные, а также воздушные перевозки (в границах СЭЗ «Брест» находится аэропорт «Брест»). Это позволит задействовать большой транзитный потенциал региона с последующим вхождением в логистическую систему Западной Европы.

В территорию СЭЗ вошла едва ли не половина Ленинского района: микрорайон «Граевка» со стороны улицы Красногвардейской до улицы Лейтенанта Рябцева включительно, территория Брестской крепости, расширены участки в районе улицы Катин Бор. На территории СЭЗ оказались такие предприятия, как «Брестское пиво», «Брествторчермет», «Брестский мясокомбинат», «Брестсельмаш», «Брестхлебопродукт», «Брестгазоаппарат» и другие.

В Московском районе города в границы СЭЗ вошла территория в районе улицы Янки Купалы, начиная от ОАО «Савушкин продукт» до Комбината строительных материалов и ОАО «Брестжилстрой».

— Расширение предполагает вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно используемые производственные площади. Вдобавок это позволит придать импульс развитию предприятий, которые территориально вошли в границы СЭЗ, подтолкнуть их к созданию или размещению на своих площадях новых производств, — поясняет заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Брест» Александр Шукайло.

Выгоды для предприятий: становись резидентом или арендодателем

Расширение территории свободной экономической зоны вовсе не означает, что предприятия, которые оказались включены в ее границы, автоматически становятся резидентами. Поэтому они не могут использовать льготы и преференции, предусмотренные для резидентов СЭЗ (освобождение от уплаты налога на недвижимость, налога и арендной платы за землю и т. д). По сути предприятия, которые сейчас находятся на территории СЭЗ, продолжат работу в штатном режиме. Но их новое территориальное положение открывает дополнительные возможности.

— Предприятия, территориально вошедшие в СЭЗ, не могут пользоваться преференциями, пока они не станут ее резидентами. А для этого необходимо защитить бизнес-план, соответствующий всем требованиям законодательства по СЭЗ. Указом немного ослаблены требования в части новых предприятий. Теперь снижен объем инвестиций с 1 миллиона евро до 500 тысяч евро, которые необходимо инвестировать в экономику страны в течение трех лет. Это упростит возможность регистрации мелких и средних предприятий, — говорит Александр Шукайло.

Есть и еще один вариант у предприятий выгодно использовать свое новое положение. С помощью вхождения в границы СЭЗ можно снять балласт в виде неиспользуемых производственных помещений или земельных участков, предоставив их в аренду новым резидентам СЭЗ.

— В СЭЗ «Брест» реализуется 73 инвестиционных проекта как на арендуемых площадях промышленных предприятий, так и путем строительства на вновь отведенных земельных участках. Сегодня задействовано около 620 тыс. кв. м ранее неиспользуемых либо неэффективно используемых производственных площадей на предприятиях, территориально расположенных в границах СЭЗ «Брест», — рассказывает Александр Шукайло.

Расширение границ СЭЗ может выгодно сказаться на многих заводах и предприятиях города, которые включены в ее территорию. Но все остается за решением руководителей. Какой путь выберут они и воспользуются ли новыми открытыми возможностями…