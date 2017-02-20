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Белстат: торговля в январе показала снижение оборота на 4,6%
21.02.2017 10:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Розничный товарооборот в Беларуси в январе 2017 года составил в текущих ценах 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Национального статистического комитета.
© Sputnik Егор Еремов
По данным Белстата, за январь розничный товарооборот снизился на 4,6% по сравнению с январем 2016 года.
Оптовый товарооборот в январе составил в текущих ценах 5,1 миллиарда рублей и снизился по сравнению с январем 2016 года на 7,5%.
Белстат отмечает, что существенное влияние на оптовый товарооборот республики оказывают организации оптовой торговли Минска. Удельный вес оптового товарооборота столицы в оптовом товарообороте республики составляет 71,5%.
В 2016 году розничный товарооборот в Беларуси снизился на 4,1%, оптовый – на 10,4%.
Снижение розничной и оптовой торговли эксперты объясняют общим падением деловой активности и продолжающейся рецессией в экономике. Кроме того, они обращают внимание на уменьшение реальных денежных доходов населения на протяжении практически всего минувшего года.
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Снижение розничной и оптовой торговли эксперты объясняют общим падением деловой активности и продолжающейся рецессией в экономике.
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