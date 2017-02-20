В 2017 году участниками конкурса прогнозов стали более четырёх сотен человек. Основную их массу составили пользователи Realt.by, около 30% прогнозов мы получили в сети Facebook. Судя по прогнозам наших участников, подавляющее большинство считает, что к 1 августа индекс цен на квартиры в Минске будет ниже, чем сейчас. В то, что цены вырастут или останутся неизменными, верит лишь каждый десятый респондент.

Медиана всех прогнозов (половина выше, половина ниже) составила 1081 $/м2, что подразумевает дальнейшее снижение цен ещё на 7,8%. В таком случае средние темпы снижения будут находиться на уровне 0,35% в неделю.

Примечательно, что во время аналогичных опросов в 2015 и 2016 годах медиана прогнозов подразумевала еженедельное снижение на 0,5% и 0,75%, соответственно. Т.е. по мнению основной массы прогнозистов снижение продолжится, но уже не будет таким стремительным, как в прошлые годы.

Любопытные факты

Третий год подряд представительницы прекрасного пола предсказывают более глубокое падение цен, нежели мужчины. В 2015 году женский консенсус-прогноз был ближе к истине, в 2016-м уже мужчины в целом справились лучше. Посмотрим, кто победит на этот раз.

Наиболее часто встречающимся прогнозом стал 1111 $/м2, который указали сразу семь участников. Также особой популярностью у респондентов пользовались 1000 и 850 $/м2.

Заметное влияние на прогнозные значения оказала аудитория. Пользователям Realt.by, более искушённым в понимании происходящего на рынке жилья, противостояла рандомная группа людей из Facebook. Те, кто оставлял свой прогноз на Realt.by, были куда более осторожными в своих прогнозах. Их медианный прогноз подразумевает снижение цен на 6,9%. В свою очередь аудитория Facebookпосчитала, что цены упадут в два раза сильнее.



