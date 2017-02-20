20 февраля после успешной подготовительной работы включен в сеть один из пяти гидроагрегатов Полоцкой ГЭС для проведения пуско-наладочных работ. Окончательный пуск станции ожидается летом 2017 года, сообщает гособъединение «Белэнерго».



Полоцкая ГЭС. Фото: ГПО «Белэнерго»

— Генератор турбины Г-3 уже несет номинальную нагрузку и будет отключен после проведения необходимых тестов. Разработана программа поэтапного подключения к сети агрегатов станции с учетом ожидаемого уровня воды, — рассказали в «Белэнерго».

Строительство Полоцкой ГЭС включает в себя гидроузел, ложе водохранилища, оборудование для выдачи мощности и связи с энергосистемой. Установленная электрическая мощность Полоцкой ГЭС с пятью гидроагрегатами составит 21,66 МВт.

Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина осуществляется в соответствии с Госпрограммой строительства гидроэлектростанций в Беларуси и программой развития энергосистемы.

Как сообщалось ранее, две крупнейшие в Беларуси гидроэлектростанции откроют до 2019 года. Так, кроме Полоцкой, будет введена в эксплуатацию Витебская ГЭС можностью 40 МВт.

Сейчас самой крупной в стране остается Гродненская ГЭС мощностью 17 МВт, открытая по госпрограмме строительства гидроэлектростанций в 2011—2015 годах.