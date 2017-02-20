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Полоцкая ГЭС выдала первое электричество
21.02.2017 11:36 — Новости Экономики | Tut.by
20 февраля после успешной подготовительной работы включен в сеть один из пяти гидроагрегатов Полоцкой ГЭС для проведения пуско-наладочных работ. Окончательный пуск станции ожидается летом 2017 года, сообщает гособъединение «Белэнерго».
— Генератор турбины Г-3 уже несет номинальную нагрузку и будет отключен после проведения необходимых тестов. Разработана программа поэтапного подключения к сети агрегатов станции с учетом ожидаемого уровня воды, — рассказали в «Белэнерго».
Строительство Полоцкой ГЭС включает в себя гидроузел, ложе водохранилища, оборудование для выдачи мощности и связи с энергосистемой. Установленная электрическая мощность Полоцкой ГЭС с пятью гидроагрегатами составит 21,66 МВт.
Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина осуществляется в соответствии с Госпрограммой строительства гидроэлектростанций в Беларуси и программой развития энергосистемы.
Как
Сейчас самой крупной в стране остается Гродненская ГЭС мощностью 17 МВт, открытая по госпрограмме строительства гидроэлектростанций в 2011—2015 годах.
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Окончательный пуск станции ожидается летом 2017 года, она станет одной из крупнейших в стране.
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