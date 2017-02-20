Согласно первой оценке в январе 2017 года объем Валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 7,8 млрд рублей, снизившись в сопоставимых ценах на 0,5% к уровню января 2016 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 109,5%, сообщили в Национальном статистическом комитете .

Напомним, что ВВП Беларуси по итогам 2016 года снизился на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, составив 94,3 млрд рублей в текущих ценах. В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,8%. В 2017 году власти страны планируют прирост ВВП в размере 1,7%.

Розничный товарооборот в Беларуси упал на 4,6%

Что касается, других показателей января, то розничный товарооборот составил 2,7 млрд рублей, снизившись в сопоставимых ценах к январю 2016 года на 4,6%. Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота страны, снизился на 3,6% до 2,3 млрд рублей.

Оптовый товарооборот составил 5,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 7,5% меньше к уровню января 2016 года. Удельный вес оптового товарооборота Минска в оптовом товарообороте страны составляет 71,5%.

Также в январе организации всех форм собственности построили 4,4 тыс. новых квартир и ввели в эксплуатацию 385,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 150,6 тыс. квадратных метров общей площади (39,1% от общего объема введенного жилья).

Также в первый месяц зимы организации и ИП перевезли 31,5 млн тонн грузов, или на 1,3% меньше грузов, перевезенных в январе 2016 г. Грузооборот составил 10 млрд тонно-километров, или 106,3% к уровню января 2016 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 167,8 млн человек, что по сравнению с январем 2016 года меньше на 6,6%. Пассажирооборот составил 1,8 млрд пассажиро-километров , или 98,3% к уровню января 2016 года.