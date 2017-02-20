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Концепцию надо менять. За год в Беларуси не было ни одной сделки по приватизации госпредприятий

21.02.2017 13:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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В прошлом году в Беларуси не произошло ни одной сделки по приватизации госпредприятий. «Не было даже ни одного предложения инвестора, за которого мы могли бы зацепиться», — признался первый зампредседателя Госкоимущества Алексей Васильев.

Государство решило немного изменить подходы и предложило инвесторам новую возможность: не просто купить предприятие, а вложиться в него за счет дополнительного выпуска акций. Такая допэмиссия позволяет избежать двойного финансирования проекта. В списке сейчас 22 организации. Среди них, в частности, — «Горизонт», «БАТЭ», «Витязь» и «Гомсельмаш».

Перечень этот не окончательный. Ставка сделана на китайских покупателей.

— Требовать от инвестора и купить акции, и вложить деньги в модернизацию, наверное, в отдельных моментах не совсем правильно, — говорит Васильев.

В случае с дэпэмиссией, бизнес получает возможность вливания денег непосредственно в само предприятие, получая за это процент акций.

— Это честно, как нам кажется, — сказал Алексей Васильев. — Мы готовы и пятьюдесятью и большим процентом акций поступиться ради того, чтобы наши предприятия получили инвестиционный капитал.

Представитель ГКИ напомнил, что в Беларусь готова продать любое госпредприятие, но исходя из его реальной стоимости. Не исключено, что в ближайшем будущем пакеты акций до 25% будут торговаться на фондовой бирже.

Поиск стратегическихпартнеров для крупных госпредприятий закрепят за Национальным агенством инвестиций и приватизации.

 
 
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В прошлом году в Беларуси не произошло ни одной сделки по приватизации госпредприятий. "Не было даже ни одного предложения инвестора, за которого мы могли бы...

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