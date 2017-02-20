Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно, внесенный в список историко-культурных ценностей и который является памятником архитектуры второй половины XIX века, по решению экономического суда был возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.



Фото: Виталий Дернейко, TUT.BY

Гродненский пивзавод был построен на берегу Немана еще в позапрошлом веке и являлся старейшим таким предприятием в Беларуси — он работал с 1877 года и лишь несколько месяцев не дожил до своего 130-летия. В 2007 году планировалось вместо реконструкции устаревшего предприятия построить новое за пределами города, но этого не произошло. На строительство нового завода денег не было.

Комплекс зданий бывшего завода в центре города был куплен в 2010 году. Однако у собственника сразу же начались проблемы . Оплатить полную стоимость фирма сразу не смогла, поэтому завод был фиктивно продан другому юридическому лицу. Однако новый собственник не спешил реконструировать завод.

По данным фактам гродненской прокуратурой были проведены проверки, в ходе которых было установлено, что на момент составления паспорта объекта в 2009 году его техническое состояние было удовлетворительное.

В 2010 году комплекс зданий пивзавода был приобретен СООО «Экопромэнерго». Участниками сделки было подписано дополнительное соглашение к договору, согласно которому покупатель взял на себя обязательство вовлечь приобретаемое имущество в хозяйственный оборот в течение 3 лет, благоустроить прилегающую территорию и оборудовать гостевые стоянки в течение 2 лет, а также подписать охранное свидетельство. В котором, кстати, было указано, что собственник обязан сохранить комплекс, и он не может отчуждать или другим образом передавать право собственности на него без согласования с областным (Минским городским) исполнительным и распорядительным органом.

В нарушение данного обязательства СООО «Экопромэнерго» (первый владелец — прим. TUT.BY) в 2014 году без согласования с исполнительным органом заключило сделку с ООО «ЖаВаС-Инвест» о продаже Гродненского пивоваренного завода. Теперь у нового собственника отсутствовали обязательства по вовлечению приобретенного имущества в хозяйственный оборот в течение 3 лет и благоустройству территории в течение 2 лет, как ранее было указано в дополнительном соглашении.

По поручению гродненской прокуратуры специалисты Гродногражданпроекта провели обследования памятника архитектуры. Они установили, что комплекс зданий сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

В связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения объекта, являющегося историко-культурной ценностью, прокурором Гродно в Гродненский экономический суд предъявлен иск о расторжении договоров купли-продажи объекта «Гродненский пивоваренный завод» и возвращении его в коммунальную собственность Гродненского горисполкома.

Исковое заявление было рассмотрено и удовлетворено. Кассационной судебной инстанцией решение суда оставлено без изменения и вступило в силу.