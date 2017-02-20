МИНСК, 21 фев – Sputnik. Беларусь и Китай обсуждают детали вхождения крупных китайских компаний в акционерный капитал белорусских промышленных предприятий, сообщил во вторник первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Беларуси Алексей Васильев.



© AFP/ KARIM SAHIB Беларусь и ОАЭ намерены сотрудничать в области ВПК

По его словам, сформирован пилотный перечень из 22 предприятий, в их числе и промышленные гиганты – "Горизонт", "Витязь", БАТЭ и Гомсельмаш.

"Мы сформировали пилотный перечень белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в акционерный капитал, а также инвестиционное предложение. Президент согласился с подходами, и соответствующее предложение направлено нашим китайским партнерам. В настоящее время ими обсуждаются нюансы", — сказал Васильев на пресс-конференции во вторник в Минске.

По его словам, сотрудничество может осуществляться не только через прямую продажу акций этих предприятий китайским инвесторам, предусмотрена "возможность вхождения путем допэмиссии".

Васильев отметил, что государство готово к продаже различных по объему госпакетов акций этих предприятий, в том числе контрольный пакет.

Первый зампред ГКИ добавил, что переговоры с китайскими инвесторами проходят в рамках рамочного соглашения о взаимодействии между комитетами по имуществу Беларуси и Китая, а также специально созданной рабочей группы.

Васильев рассказал, что в конце прошлого года в Беларусь приезжала китайская делегация, чтобы "подойти к поставленной задаче в более короткие сроки", с ней были определены совместные мероприятия на 2017 год.