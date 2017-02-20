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Беларусь готова продать Китаю доли в 22 крупных предприятиях

21.02.2017 15:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Беларусь и Китай обсуждают детали вхождения крупных китайских компаний в акционерный капитал белорусских промышленных предприятий, сообщил во вторник первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Беларуси Алексей Васильев.

Беларусь готова продать Китаю доли в 22 крупных предприятиях
© AFP/ KARIM SAHIB
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По его словам, сформирован пилотный перечень из 22 предприятий, в их числе и промышленные гиганты – "Горизонт", "Витязь", БАТЭ и Гомсельмаш. 

"Мы сформировали пилотный перечень белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в акционерный капитал, а также инвестиционное предложение. Президент согласился с подходами, и соответствующее предложение направлено нашим китайским партнерам. В настоящее время ими обсуждаются нюансы", — сказал Васильев на пресс-конференции во вторник в Минске.

По его словам, сотрудничество может осуществляться не только через прямую продажу акций этих предприятий китайским инвесторам, предусмотрена "возможность вхождения путем допэмиссии".

Васильев отметил, что государство готово к продаже различных по объему госпакетов акций этих предприятий, в том числе контрольный пакет. 

Первый зампред ГКИ добавил, что переговоры с китайскими инвесторами проходят в рамках рамочного соглашения о взаимодействии между комитетами по имуществу Беларуси и Китая, а также специально созданной рабочей группы. 

Васильев рассказал, что в конце прошлого года в Беларусь приезжала китайская делегация, чтобы "подойти к поставленной задаче в более короткие сроки", с ней были определены совместные мероприятия на 2017 год.

 
Теги: Минск
 
 
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ГКИ сформировало пилотный перечень из 22 предприятий, в акционерный капитал которых могут войти китайские инвесторы. Президент с этими подходами согласился.

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