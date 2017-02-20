В рамках этапа Presentation Pitch «Конкурса предпринимательских идей» ИПМ провела для экспертов и менторов показ отобранных проектов, среди которых нашлось место и лабиринту кукурузы, и цифровому реестру топ-менеджеров с рейтингом и токенами. TUT.BY выделил три наиболее и интересных с точки зрения потребителя проекта.

«Конкурс предпринимательских идей» ориентирован на молодежные и начинающие бизнес-сообщества, а также студентов университетов. Реализуется при поддержке PYXERA Global за счет средств Агентства США по международному развитию (USAID). С 20 по 25 февраля в Минске и областных центрах проходит первый этап конкурса Presentation Pitch, а далее вплоть до конца апреля последует непосредственное обучение, работа с менторами, составление бизнес-планов и мастер-классы. По итогам региональных финалов в прямой финал конкурса попадают по три лучших проекта из каждой области Беларуси.

В стартовом этапе в Минске было представлено 17 предпринимательских идей, хотя по условиям конкурса допускается не более 15 отобранных заявок. Правда, как признавалась руководитель проекта «Конкурс предпринимательских идей» Кристина Ковалева, в прошлый раз заявок было в два раза больше.

Среди одиннадцати экспертов и менторов присутствовали соучредитель hoster.by и IT-академии «Шаг» Кирилл Волошин, руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев и финансист Дмитрий Левкович.

Интересных идей в этом году немало. Это и MICECloud — облачный сервис по организации делового туризма и корпоративных мероприятий, семинары «Академия помощника руководителя», занимающиеся подготовкой специалистов уровня Донны Поулсен из сериала «Форс-мажоры» и социальное предприятие по производству сувенирной продукции из гипса «Наши майстры», все работники которого являются алко- или наркозависимыми людьми, находящиеся на начальном этапе реабилитации. Но мы выбрали другие.

Вышегор: конструктор для всей семьи за 200 рублей

Ольга Пулок, по образованию «географ с иностранными языками», представила проект производства деревянного конструктора и других деревянных изделий под единым брендом «Вышегор». Конструктор представляет собой обычные шестигранные и четырехгранные бруски из березы со сквозными отверстиями на всех сторонах поверхности и соединяющими металлическими болтами. От количества и размера составляющих зависят комплектации и масштабность потенциальных сборочных моделей, что указано в инструкции, однако она не является догмой. Все зависит от того, куда фантазия приведет ребенка.





Во время презентации идеи Ольга использовала «запрещенный прием»: раздала экспертам базовый комплект конструктора, чем все были очень впечатлены. Один из экспертов даже сказал: «Дальше можете ничего не говорить, дайте детям поиграть».

«У меня маленький ребенок, ему еще нет трех лет, и я пришла к разработке конструктора из вальдорфской теории воспитания детей, выступающей за естественные потребности и за естественный подход к детям», — рассказывала предысторию идеи Пулок.

Как кажется Ольге, конструктор решает проблему скоротечности многообразия пластиковых игрушек, быстро теряющих ценность и интерес в глазах ребенка. В свою очередь, по словам разработчика идеи, конструктор «Вышегор» отменяет покупку большинства игрушек. Благодаря масштабности конструктора его можно использовать везде и во всех проявлениях: от сборки простой табуретки до башенного крана или вигвама.

По идее автора, конструктор соединяет в себе вальдорфский подход к воспитанию (в школах, где используется вальдорфский метод педагогики, отдается предпочтение натуральным материалам, неготовым игрушкам и пособиям — прим. TUT.BY) и классику технического конструктора.

«Игрушка тем ценнее для ребенка, чем менее является детальной копией готового предмета. Наш конструктор не обманывает детей: он деревянный и имеет натуральный вес, натуральный цвет и натуральное происхождение, — объясняла участница конкурса. — Он объединяет всю семью, и это важно для детей, которые сейчас вынуждены сидеть перед планшетами и расти «двухпальцевым поколением».

По предварительным расчетам самой Ольги, издержки на 100 комплектов конструктора составляют 11 865 рублей. Потенциальная выручка за эти же 100 комплектов — 19 900 рублей. В итоге цена одного комплекта составляет около 200 рублей при себестоимости примерно в 102 рубля.

«Продукт уже сертифицирован. Мы сейчас сотрудничаем с производителями игрушек, которые фактически являются моими подрядчиками. Они мне только говорят: давайте нам больше заказов. Однако нам необходимо масштабирование, чтобы понять куда двигаться», — поясняет Пулок.

Главная задача участия в конкурсе — найти маркетолога и ментора, чтобы научиться грамотно продавать и продвигать продукт, резюмировала разработчик идеи.

Бабушкин чеснок и дачницы в сети

По исследованиям авторов проекта, 70% опрошенных жителей Минска не готовы переплачивать за продукты с маркировкой «эко». К тому же минчане не хотят тратить время на поиск поставщиков локальных продуктов. По мнению одного из авторов идеи Елены Голомазовой, преподавателя БГЭУ и маркетолога, у потребителей есть замечательные поставщики натуральных продуктов — бабушки-дачницы, которые выращивают овощи и фрукты, но вынуждены торговать в нелегальных условиях на улицах Минска. Участница конкурса предлагает создать интернет-магазин «Бабушкин чеснок», который, с одной стороны, позволит минчанам потреблять натуральные продукты, выращенные в локальных условиях, а с другой, поможет пенсионерам легально реализовывать их продукты.





Для того, чтобы мотивировать пенсионеров выращивать больше, а потребителям предлагать регулярный набор свежих продуктов, интернет-магазин планирует предлагать клиентам ежемесячную подписку на продуктовые наборы, которые потребитель будет сам формировать исходя из своих потребностей. По планам разработчиков проекта, магазин будет производить фруктовые и овощные букеты, продуктовые наборы с бабушкиными рецептами, а также проводить мастер-классы бабушек по садоводству и кулинарии.

Предполагаемая целевая аудитория — жители Минска от 25 до 45 лет, а также частные компании, нуждающиеся в оригинальных подарках для ключевых партнеров и проводящие политику корпоративной социальной ответственности. На первый год работы проекта Елена ставит себе цель достичь цифры в 250 подписок в месяц со средним чеком — 25 рублей. Под такое количество подписок необходимо 40 поставщиков и точка самовывоза продукции. Ключевые инвестиции ориентировочно должны составить 6570 долларов, которые пойдут на коммуникационные мероприятия и улучшение проекта. Ожидаемая прибыль — 25 тысяч долларов.

До участия в конкурсе предпринимательских идей проект уже получил приз зрительских симпатий на Social Weekend.

Lёrn: курсы с подходом

Студентка последнего курса факультета международных отношений БГУ Мария Скороход и ее друзья около полугода назад решили влезть в один из самых конкурентных рынков Минска — курсы английского языка. Основное отличие проекта Lёrn от всех остальных курсов заключается в том, что они совмещают групповые курсы с индивидуальными: 2 групповых занятия по полтора часа и 1 индивидуальное в неделю. Курс рассчитана на три месяца, и по словам Скороход, за этот период студент получает плюс один уровень к владению английского языка.





«Сперва мы провели три открытые лекции „Как учиться и путешествовать бесплатно“, которые продвигали только через Фэйсбук, ВК и сообщество „Куда пойти? Минск“. Я думала, к нам придут человек 30, но в итоге в общей сложности нас посетили 400 человек. Промоушэн был организован так себе, но шесть человек оттуда все же сейчас учатся на наших курсах», — рассказала участница конкурса.

Проект действует уже 4 месяца, и на то количество людей, которые над ним работают, есть спрос со стороны обучающихся. Запущены сайт и соцсети, работает команда. Цена курса составляет 90 рублей в месяц, что по оценке авторов идеи, ниже, чем у конкурентов. И сейчас есть три группы по семь человек, а нагрузки за аренду помещения нет, но это временно.

«Люди приходят, и я не знаю, как. Но они постоянно есть, и это очень классно. Пока мы выпустили только один курс, и люди очень довольны результатам. Многие из них ходили на другие курсы по году, но почему-то больше всего им понравился именно наш подход, — объяснила Мария. — Сейчас мы в поиске того, как максимально подходяще локализовать направленность, чтобы это были не просто курсы английского, а немного выделялись на многочисленном фоне конкурентов».

На данный момент у Скороход зарегистрировано ИП. По итогам обучения Lёrn выдает сертификат о прохождении обучающимся курса, но он не ликвиден, что авторы проекта не скрывают. В будущем разработчикам идеи хочется увеличить количество групп, но не количество людей в группах, чтобы не потерять качество обучения.