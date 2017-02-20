МИНСК, 21 фев – Sputnik. Национальный банк Беларуси для оптимизации операционной деятельности и повышения эффективности работы на финансовых рынках изменяет структуру управления рыночными операциями, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей НБРБ.

Так, с 1 марта 2017 года в структуре банка начнет действовать комитет по операциям на финансовых рынках, который будет образован на базе комитета по монетарной политике и рабочей группы по монетарным операциям.

"Деятельность нового комитета будет сконцентрирована на рыночных операциях Нацбанка, проводимых в рамках реализации денежно-кредитной политики. Основными задачами создаваемого комитета являются принятие решений о проведении операций на финансовых рынках и координация деятельности заинтересованных структурных подразделений Нацбанка", – проинформировали там.

Ключевые решения в области денежно-кредитной политики, в том числе установление процентных ставок по постоянно доступным операциям, будут приниматься правлением банка.

Также с 1 марта 2017 года в структуре Нацбанка создается главное управление операций на финансовых рынках, которое объединит главное управление монетарных операций и главное управление международных операций.