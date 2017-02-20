На СООО «Первая шоколадная компания» заканчиваются приготовления к запуску производства, пишет «Заря».





Уже долгое время брестчане не могут отыскать на прилавках продукцию с некогда широко известным торговым брендом «Идеал». Шоколадные плитки и конфеты, столь любимые многими покупателями, исчезли из торговли, казалось бы, безвозвратно. Ведь СООО «Первая шоколадная компания» остановило свое производство еще в марте прошлого года. А спустя несколько месяцев экономический суд Брестской области в отношении предприятия возбудил дело о банкротстве. Вскоре был назначен антикризисный управляющий — минская компания ООО «Далайна». Тогда ситуация и сдвинулась с мертвой точки. Благодаря профессиональному подходу и проведенному глубокому анализу столичными аналитиками в конце туннеля забрезжили первые лучики света, а у компании появилась надежда избежать ликвидации и обрести второе дыхание.

— Финансово-экономическое положение на предприятии действительно было тяжелым, — рассказал «Заре» представитель антикризисного управляющего ООО «Далайна» Денис Плетенев. — Этому поспособствовал целый комплекс причин. Компания после вхождения в состав концерна «Белгоспищепром» стала наращивать объемы производства, однако не всю продукцию удавалось реализовать. Ее запасы постепенно накапливались на складе, шоколад терял вкусовые качества — все это негативно отражалось на финансовых показателях. Нехватка оборотных средств заставила руководство привлекать недешевые кредитные ресурсы со стороны. Таким образом, образовалась большая задолженность на общую сумму в 34 миллиарда неденоминированных белорусских рублей.





Тем не менее, несмотря на непростую ситуацию, антикризисный управляющий задался целью вновь поставить предприятие на ноги. В результате длительных переговоров с кредиторами удалось убедить последних в жизнеспособности шоколадной компании и намерении ее собственников сохранить производственный профиль. Свою лепту в положительное решение вопроса внесла и местная власть. Так, заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Серков помог наладить диалог с одним из банков — основным кредитором предприятия. В итоге все заинтересованные стороны пришли к компромиссу. В декабре СООО «Первая шоколадная компания» заключило мировое соглашение с кредиторами. Подписание состоялось на общем собрании кредиторов, а документ утвержден экономическим судом Брестской области. Согласно условиям соглашения, предполагается рассрочка погашения задолженности на длительный период — в течение 7 лет, продажа неиспользуемого имущества, выполнение взятых обязательств в соответствии с утвержденным графиком.

В настоящее время полным ходом идет подготовка предприятия к возобновлению производства. Эта работа достаточно кропотливая и скрупулезная: необходимо осуществить наладку оборудования и технологического процесса, провести техническое обслуживание, получить согласование санстанции, заключить договоры на сырье и т.д. После почти годичного простоя стали активно возвращаться прежние работники. Всего планируют приступить к работе почти 90 человек, штат уже укомплектован на 75 процентов. Первое поступление продукции на склад предприятия ожидается уже в этом месяце.

— Чтобы выйти на безубыточный уровень, необходимо выпускать порядка 60−65 тонн готовой продукции в месяц, — дает оценку Денис Плетенев.- Но уже поступают заявки на вдвое большие объемы. Заказы направляют не только белорусские торговые организации, интерес проявляют российские и даже две немецкие компании. Впрочем, для выхода на рынок Европейского союза нужно обновить сертификацию: там предъявляются высокие требования и существует огромная конкуренция. Если говорить об ассортименте, то мы отобрали из прежней сотни наименований 19 наиболее востребованных и маржинальных продуктов, которые отражены в плане санации и будут запущены в производство.

Следует отметить, что компания делает ставку на выпуск продукции высокого качества. Это было отличительной особенностью предприятия долгие годы, не собираются отходить от данных принципов и сейчас. Не секрет, что в нынешних условиях некоторые производители стараются удешевить продукцию, заменяя натуральные составляющие определенными суррогатами. Но «Первая шоколадная компания» намерена производить шоколад и конфеты по исходным классическим рецептам, чтобы предложить потребителю высокое качество по разумной цене. Это позволит предприятию занять свою нишу на рынке и оправдать ожидания потребителей, которые, вполне возможно, будут не прочь вернуться к покупке любимого продукта. Тем более в сентябре нынешнего года компания отпразднует свое 20-летие, и хочется надеяться, что она сделает это на мажорной ноте.