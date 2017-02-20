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Премьер-министр потребовал решить вопрос с долгами торговли поставщикам

21.02.2017 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков потребовал решить вопрос с задолженностью предприятий торговли перед производителями за поставленную продукцию, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

На заседании президиума Совета министров Кобяков отметил, что розничная торговля в январе просела на 4,6%. Он подчеркнул, что вопросы своевременных расчетов за поставленную продукцию торговыми сетями до сих пор не решены.

"Как показывает практика, использование административных рычагов в этой сфере не позволяет решить проблему комплексно. Точечные решения в отношении отдельных товаров или предприятий только создают иллюзию решения, а проблема остается. Прошу МАРТ совместно с Минэкономики и другими заинтересованными изучить эту тему и предложить варианты ее комплексного решения", — сказал Кобяков.

Проблема несвоевременных расчетов торговых сетей с поставщиками продукции существует в Беларуси не первый год и даже рассматривалась на совещании у президента. Наиболее острая ситуация — по расчетам за поставленный в торговые сети алкоголь. На сегодняшний день многие производители продовольственных товаров и алкогольных напитков заявляют о несвоевременных расчетах с ними предприятий торговли.

 
Теги: Минск
 
 
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Административные рычаги не позволяют решить эту проблему, МАРТ и Минэкономики должны разобраться и внести предложения.

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