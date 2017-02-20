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Кобяков о зарплате по $500: раздачи незаработанных денег не будет

21.02.2017 16:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Достижение уровня средней заработной платы в республике в размере тысячи рублей возможно только при условии, что эти деньги будут заработаны за счет увеличения производительности труда, заявил во вторник премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, сообщила пресс-служба Совета министров.

Кобяков о зарплате по 0: раздачи незаработанных денег не будет
© Sputnik Артем Житенев
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Кобяков во вторник провел заседание правительства, на котором в том числе был рассмотрен вопрос выполнения поручения президента Беларуси Александра Лукашенко об увеличении размера средних зарплат в текущем году.

"При выполнении задачи по выходу к концу года на одну тысячу рублей средней заработной платы будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны. Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда. Раздачи "незаработанных денег" не будет", – сказал Кобяков. 

Он также признал, что задача, поставленная главой государства перед Совмином, крайне сложная, поскольку требуется обеспечить рост зарплат, не допустив, искусственного нарастания внутреннего спроса.

Кобяков полагает, что единственным решением проблемы станет создание новых рабочих мест, новых производств, развитие предпринимательства, а также сокращение затрат и наращивание экспорта.

При этом для бюджетной сферы, по словам премьера, должны применяться другой подход – рост зарплат должен обеспечиваться проведением мероприятий по оптимизации и ростом внебюджетных доходов.

Кобяков напомнил, что по итогам I квартала правительству нужно обеспечить установленные прогнозные показатели, в противном случае с ответственных лиц в Совмине спросят жестко – на уровне персоналий.

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Теги: Минск
 
 
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Премьер в очередной раз признал, что задача, поставленная главой государства перед Совмином, крайне сложная.

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