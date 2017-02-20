﻿ Кобяков: Беларусь из-за недопоставок нефти потеряла в январе 1,5% ВВП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кобяков: Беларусь из-за недопоставок нефти потеряла в январе 1,5% ВВП

21.02.2017 16:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Беларусь в январе 2017 года из-за недопоставок российской нефти потеряла 1,5% ВВП, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров.

Кобяков: Беларусь из-за недопоставок нефти потеряла в январе 1,5% ВВП
© Sputnik Андрей Александров
Беларусь в 2016 году снизила переработку нефти почти на 20%

На заседании обсуждались итоги социально-экономического развития Беларуси в январе 2017 года и меры по выходу на положительную динамику роста экономики в I квартале, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

"Мы переработали в январе нефти на 0,8 миллиона тонн меньше, чем год тому назад. За счет этого фактора потеряли 3,3 процентного пункта в промышленности, 4,5 процентных пункта — в оптовой торговле. В итоге мы потеряли 1,5% ВВП. То есть при поставке нефти на уровне прошлого года ВВП был бы 101%", — сказал Кобяков.

Он подчеркнул, что экономика страны не смогла достичь установленных показателей, и в январе ВВП страны показал спад на 0,5%, по уточненным данным госстатистики.

Кобяков: Беларусь из-за недопоставок нефти потеряла в январе 1,5% ВВП
© Sputnik Иван Руднев
Хватит ненадолго: НПЗ Беларуси "перегонят" иранскую нефть за 3 дня

"Не буду вдаваться в причины, но компенсировать такой чувствительный фактор в январе пока мы не смогли, хотя этим предметно занимаемся", — сказал Кобяков.

Тем не менее, отметил глава правительства, ситуация в промышленности выправляется.

Как ранее сообщал Sputnik, нефтегазовый спор между Москвой и Минском уже более года остается неразрешенным. Из-за газового долга РФ ограничила поставки нефти в Беларусь в 2016 году на 20% — до 18,1 миллиона тонн. Экспорт белорусских нефтепродуктов сократился за год в стоимостном выражении почти на 40%.

Баланс по поставкам нефти на 2017 год между РФ и Беларусью до сих пор не согласован. РФ намерена сократить экспорт нефти в Беларусь с плановых 24 миллионов тонн до 18 миллионов тонн, обсуждаются также варианты секвестра поставок до 12-16 миллионов тонн на год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе республика переработала нефти на 800 тысяч тонн меньше, чем в январе 2016 года, из-за этого страна потеряла в промышленности и оптовой торговле. Если бы нефти...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Первая шоколадная компания" готовится возобновить производство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика