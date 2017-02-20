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Кобяков: Беларусь из-за недопоставок нефти потеряла в январе 1,5% ВВП
21.02.2017 16:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Беларусь в январе 2017 года из-за недопоставок российской нефти потеряла 1,5% ВВП, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров.
© Sputnik Андрей Александров
На заседании обсуждались итоги социально-экономического развития Беларуси в январе 2017 года и меры по выходу на положительную динамику роста экономики в I квартале, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.
"Мы переработали в январе нефти на 0,8 миллиона тонн меньше, чем год тому назад. За счет этого фактора потеряли 3,3 процентного пункта в промышленности, 4,5 процентных пункта — в оптовой торговле. В итоге мы потеряли 1,5% ВВП. То есть при поставке нефти на уровне прошлого года ВВП был бы 101%", — сказал Кобяков.
Он подчеркнул, что экономика страны не смогла достичь установленных показателей, и в январе ВВП страны показал спад на 0,5%, по уточненным данным госстатистики.
© Sputnik Иван Руднев
"Не буду вдаваться в причины, но компенсировать такой чувствительный фактор в январе пока мы не смогли, хотя этим предметно занимаемся", — сказал Кобяков.
Тем не менее, отметил глава правительства, ситуация в промышленности выправляется.
Как ранее сообщал Sputnik, нефтегазовый спор между Москвой и Минском уже более года остается неразрешенным. Из-за газового долга РФ ограничила поставки нефти в Беларусь в 2016 году на 20% — до 18,1 миллиона тонн. Экспорт белорусских нефтепродуктов сократился за год в стоимостном выражении почти на 40%.
Баланс по поставкам нефти на 2017 год между РФ и Беларусью до сих пор не согласован. РФ намерена сократить экспорт нефти в Беларусь с плановых 24 миллионов тонн до 18 миллионов тонн, обсуждаются также варианты секвестра поставок до 12-16 миллионов тонн на год.
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