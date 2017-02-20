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В России появился безопасный монтажный клей

21.02.2017 13:13 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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В декабре 2016 года компания Armacell представила на российском рынке новый однокомпонентный клей SF990, предназначенный для склеивания теплоизоляции марок Armaflex и Arma-Sound . Принципиальным отличием продукта является полное отсутствие запаха, благодаря чему он может без ограничений использоваться при работах в закрытых помещениях. Густая желеобразная консистенция клея позволяет применять его на труднодоступных участках монтажа. Клей производится по совершенно новой технологии и представляет собой дисперсию на водной основе. Без растворителей, без эмиссии летучих соединений. Поэтому его можно применять в плохо проветриваемых помещениях без установки дополнительных средств вентиляции. При этом можно без затруднения выполнять работы на высоте, над головой, поскольку клей не капает. Такое сочетание свойств актуально, например, в производственных зданиях или в судостроении, где монтажникам часто приходится устанавливать теплоизоляцию в тесных, невентилируемых судовых помещениях, рассказывает руководитель технической поддержки компании Армаселль Александр Заблоцкий.

Как отмечает специалист, клей SF990 может использоваться для работ на системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая системы, к которым предъявляются такие жесткие строительные требования, как, например, содержащиеся в нормативах LEED и DGNB. При этом температура носителя может изменяться в пределах от минус 30 до 100 градусов. Новый продукт поставляется в банках по 0,8 литра, упакованных в коробки по 12 штук. С декабря 2016 года он доступен для заказа в любом объеме.

www.armacell.ru
 
 
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В декабре 2016 года компания Armacell представила на российском рынке новый однокомпонентный клей SF990, предназначенный для склеивания теплоизоляции марок Armaflex и Arma-Sound ....

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