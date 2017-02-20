В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России открылся первый гипермаркет с инновационной холодильной системой В конце 2016 года торговая сеть Магнит открыла в подмосковном Воскресенске гипермаркет нового типа. Впервые в истории российского ретейла здесь была построена...

В конце 2016 года торговая сеть Магнит открыла в подмосковном Воскресенске гипермаркет нового типа. Впервые в истории российского ретейла здесь была построена транскритическая бустерная холодильная установка на углекислом газе. Этот природный хладагент считается наиболее экологически безопасным благодаря своему низкому потенциалу к созданию парникового эффекта и отсутствию воздействия на озоновый слой. Чтобы реализовать проект, специалисты выполнившей его компании Норд-СМ совместно с инженерами Danfoss и UNIDO построили действующий макет гипермаркета, протестировали на нем работу оборудования, отработали технологию его монтажа и обслуживания. Помимо своей экологичности, новая система на углекислом газе еще и на 20-25 процентов энергоэффективнее аналогов на традиционных хладагентах. Сделать ставку на углекислотные системы мы решили внутри компании уже несколько лет назад, поскольку уверены, что будущее магазиностроения связано именно с этим решением. С тех пор была выполнена значительная подготовительная работа, накоплено достаточно знаний и опыта, результатом которых и стал первый в России проект на основе использования углекислого газа.Помимо экологичности и безопасности, этот хладагент имеет целый ряд других преимуществ. Прежде всего это низкая стоимость, что значительно сокращает затраты на дозаправку систем, говорит Игорь Пальчик, технический директор компании Норд-СМ. Еще одной инновацией, использованной в системе охлаждения нового гипермаркета Магнит, стало применение эжекторной технологии на основе специально разработанного Danfoss технического решения. Это один из важных факторов, обуславливающих высокие показатели энергоэффективности холодильной установки.Сегодня схемы с использованием природных хладагентов, и в первую очередь углекислого газа, выходят на первый план во множестве регионов мира, включая Европу, Японию, США, Канаду, ЮАР. Стремительно растет их популярность и в России. С каждым годом подобных объектов будет становиться все больше. Например, уже на 2017 год в стране запланировано строительство еще нескольких таких магазинов.Мы не только располагаем техническими решениями, необходимыми для реализации подобных проектов, но и разработали специальные программы обучения для специалистов, которым предстоит заниматься монтажом и обслуживанием оборудования. При необходимости их подготовку можно организовать как на базе наших учебных центров, так и на площадках наших партнеров, добавляет Александр Серавин, ведущий специалист по углекислогазовым технологиям компании Данфосс.Как отмечает эксперт, компания уже имеет опыт участия в российских проектах с углекислотными системами охлаждения. Например, в 2014 году с использованием холодильных компонентов Danfoss была построена гибридная аммиачно-углекислотная система холодоснабжения для складского терминала компании Мираторг в Домодедово вместимостью 25 тысяч тонн замороженных продуктов.Здесь безопасный для окружающей среды и человека диоксид углерода был применен как хладагент в контурах охлаждения помещений. Это позволило более чем в 10 раз сократить объем используемого аммиака. Если в среднем для обеспечения работоспособности терминалов аналогичной мощности используется около 40 тонн аммиака, то на объекте в Домодедово всего 3,5 тонны.www.danfoss.ru