Беларусь из-за недопоставок нефти из России потеряла в январе 1,5% ВВП. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров, где обсуждались итоги социально-экономического развития Беларуси в январе 2017 года и меры по выходу на положительную динамику роста экономики в I квартале, передает корреспондент БЕЛТА.



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«Должного результата мы пока не получили. Уточненные цифры ВВП по январю — 99,5% к январю 2016 года при прогнозе, утвержденном правительством на первый квартал, 99,6%. Отстаем на 0,1%», — сказал Андрей Кобяков.

Основная причина, что ВВП меньше, чем в январе 2016 года, — недопоставка нефти из России. «Мы переработали в январе нефти на 0,8 млн т меньше, чем год тому назад. За счет этого фактора потеряли 3,3 процентного пункта в промышленности, 4,5 процентного пункта в оптовой торговле. В итоге мы потеряли 1,5% ВВП. То есть при поставке нефти на уровне прошлого года ВВП был бы 101%, — обратил внимание премьер-министр. — Не буду вдаваться в причины, но компенсировать такой чувствительный фактор в январе пока мы не смогли, хотя этим предметно занимаемся».

Тем не менее, отметил глава правительства, ситуация в промышленности выправляется. Динамика прошлого года и января 2017 года это подтверждает (темп роста промышленного производства в январе — 105,9%). Из 13 секций перерабатывающей промышленности 10 показали рост.

В январе 2017 года темп роста производства тракторов составил 110% к январю 2016 года, автобусов — 215%, грузовых автомобилей — 177%, карьерных самосвалов — 120%, телевизоров — в 4,5 раза. В январе на 1,9% вырос объем производства продукции сельского хозяйства. Производство скота и птицы (в живом весе) увеличилось на 1,8%, молока — на 3,9%. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства на 1 февраля 2017 года составило 69,9%, что на 4,4 процентного пункта ниже, чем в прошлом году на эту дату.

«За первый месяц 2017 года инфляция составила 0,9%. Это в общем удовлетворительно при прогнозе на I квартал 4,8%. Напомню, что в январе 2016 года инфляция была 1,9%», — отметил Андрей Кобяков.

По словам премьер-министра, обеспечено стабильное функционирование внутреннего валютного рынка (чистая продажа валюты населением за январь составила $ 131,4 млн). При этом сохранена привлекательность рублевых депозитов (прирост срочных рублевых депозитов населения составил Br105,7 млн, или 3,6%).

«Доступность кредитов выросла. Средняя процентная ставка по новым кредитам юридическим и физическим лицам в белорусских рублях (без учета льготных) в январе 2017 года снизилась еще на 0,8 процентного пункта и составила 19,7% годовых, что ниже, чем в январе 2016 года на 13,8 процентного пункта. Это чувствительное снижение, но, как недавно мы докладывали главе государства, конечно, хотелось бы большего снижения ставок. Однако это происходит по мере того, как созревают определенные условия», — резюмировал Андрей Кобяков.

Из регионов вышли в январе 2017 года на уровень 2016-го и выполнили прогноз первого квартала (по параметрам января) Брестская (102,2%), Гродненская (101,7%) и Минская (109,9%) области. «Из семи регионов три полностью выполняют параметры, отставание четырех пока, к сожалению, чувствительно», — заметил Андрей Кобяков.