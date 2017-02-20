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МАРТ объявляет мораторий на проверки торговых инспекций

21.02.2017 19:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявляет мораторий на проверки торговых инспекций. Ведомство переходит в режим мониторинга за ситуацией в торговой сети Беларуси, заявил министр Владимир Калтович, передает «Беларусь 1».

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Мораторий будет действовать с 27 февраля — до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности.

«С сентября 2016 года министерство работает как антимонопольный орган. Тогда задачи торговой инспекции были значительно расширены. Сегодня главное — отказаться от функций, которые дублируются с сопредельными структурами: Госстандартом и санитарными службами. Основная задача ведомства — регулирование цен и тарифов на рынке Беларуси», — рассказали в эфире.

— Если раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты, тем самым дублируя некоторые фукнции, связанные с проверками вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Сегодня усилия инспекции будут направлены на контроль за соблюдением ценообразования прежде всего на предприятиях естественных монополий, там, где регулируются цены и тарифы, а также на установление фактов искусственного завышения цен среди предприятий, хозяйствующих субъектов, производителей и импортеров Беларуси, — пояснил министр.

Новые подходы к контрольно-надзорной деятельности приведут к открытию новых предприятий и притока инвестиций, а также развития конкуренции. Недобросовестных производителей, которые искусственно завышают цены на товары, будут штрафовать.

 
 
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Ведомство переходит в режим мониторинга за ситуацией в торговой сети Беларуси.

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