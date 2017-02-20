Мы всегда готовы обсуждать любые вопросы, в том числе непростые, с тем, чтобы находить их решения, заявил глава МИД России Сергей Лавров 21 февраля на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве, передает пресс-служба российского ведомства.



Владимир Макей и Сергей Лавров. Фото: mid.ru

— Чем больше у нас развивается сотрудничество и партнерство, чем глубже мы переплетаемся в экономическом, гуманитарном и чисто человеческом плане, тем больше возникает задач, которые предстоит решать, — обратился к коллеге Лавров.

Лавров отметил, что взаимодействие между министерствами иностранных дел и другими ведомствами России и Беларуси развивается по-деловому и в рабочем режиме.

На сегодняшней встрече министры планируют обсудить вопросы сотрудничества в ООН, ОБСЕ, по европейским делам с учетом отношений с ЕС, НАТО, а также выполнение программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства России и Беларуси на ближайший год и сформировать план подготовки к 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

— Безусловно, мы рассмотрим двусторонние вопросы, которые у нас традиционно стоят на повестке дня, — отметил Лавров.

В свою очередь Владимир Макей заявил, что проблемы в отношениях Москвы и Минска подлежат решению, передает РИА Новости .

— Это хорошая возможность обсудить ряд актуальных вопросов нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества, с тем чтобы мы к 25-летию установления двусторонних отношений подошли с какими-то завоеваниями, а не просто чтобы говорили о том, что у нас возникли какие-то проблемы", — сказал он, подчеркнув, что «это такие проблемы, которые подлежат решению».