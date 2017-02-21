Гомельский ДСК в течение 50 лет является активным игроком на строительном рынке Беларуси. Предприятие создано в 1966 году на базе строительного управления № 46 стройтреста № 10, а спустя 5 лет преобразовано в открытое акционерное общество с нынешним названием.

Модернизация ДСК проходила в два этапа без остановки производства. После выполнения первого этапа (2007–2010 годы) был запущен новый цех, что позволило предприятию увеличь объемы ввода жилья на 70 тыс. кв.м в год. Завершение второго этапа модернизации дало возможность комбинату увеличить выпуск продукции и объемы строительства жилых домов до 210 тыс. кв.м в год.



