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Роботы, итальянская линия и идеально ровные стены — как Гомельский ДСК делает высокотехнологичные панельные дома
22.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Портал Realt.by побывал в Гомеле и лично оценил модернизированное производство и новый экспериментальный дом предприятия.
Экскурсию по комбинату провел Владимир Сериков, начальник производства Гомельского ДСК.
Гомельский ДСК в течение 50 лет является активным игроком на строительном рынке Беларуси. Предприятие создано в 1966 году на базе строительного управления № 46 стройтреста № 10, а спустя 5 лет преобразовано в открытое акционерное общество с нынешним названием.
Модернизация ДСК проходила в два этапа без остановки производства. После выполнения первого этапа (2007–2010 годы) был запущен новый цех, что позволило предприятию увеличь объемы ввода жилья на 70 тыс. кв.м в год. Завершение второго этапа модернизации дало возможность комбинату увеличить выпуск продукции и объемы строительства жилых домов до 210 тыс. кв.м в год.
Одной из главных целей модернизации было внедрение в производство крупнопанельных жилых домов новой серии 152М с ровными стенами, полом и потолком, большими светлыми комнатами и теплыми квартирами.
Оборудование, установленное в ходе модернизации, обеспечивает гибкость процесса при внедрении новых железобетонных изделий, что в свою очередь позволяет разнообразить архитектурные и планировочные решения многоквартирных жилых домов.
Также в ходе технического перевооружения было создано современное арматурное производство, улучшена логистика технологических процессов, что увеличило скорость выпуска изделий и доставки их на объект.
Сегодня на ДСК на полную мощность работают цеха по выпуску плит перекрытий, наружных и внутренних стеновых панелей и арматурный. Создано свое производство нового поколения по сборке окон. Каждый цех имеет свою специфику работы.
Наша экскурсия начинается с цеха по производству плит перекрытий, который оснащен итальянской линией фирмы Plan.Новое оборудованиепозволило увеличить размер плиты до 3,6 м по ширине и 7 м по длине (стандартная ширина — 3 м).
Физический труд человека заменил робот, который в автоматическом режиме выполняет все операции по выпуску изделия в зависимости от архитектурного и планировочного решения дома: регулирует борта поддона, наносит разметку будущего изделия, берет со склада оснастку и укладывает ее на поддон и др.
Затем поддон двигается по линии на армирование и наладку необходимой электрики. На этих процессах уже задействован ручной труд. На следующем этапе поддон поступает на участок формовки, где раздатчик укладывает бетонную смесь.
Каждая плита формуется в течение 12-13 часов. В конце технологического процесса получается готовое изделие весом до 5-6 тонн. Затем на поддон наносится разметка нового изделия. В цеху в три смены работают 15 человек.
Далее переходим в цех наружных стеновых панелей, который оборудован немецкой линией WECKENMANN. Линия позволяет максимально минимизировать тяжелый ручной труд и выпускать изделия высокого качества.
Панель состоит из трех слоев — наружного, утеплителя и внутреннего. Толщина изделия новой модернизированной серии достигает 350 мм (в старой серии она была 300 мм).
Благодаря запуску цеха по производству стеклопакетов при необходимости окна и двери монтируются в панель прямо в цеху и уже в готовом виде поступают на стройку.
На линии работает 18 человек. Принцип работы конвейера во всех цехах одинаковый. Сначала изделие армируется, затем на него укладывается утеплитель и верхний слой сеток.
Поддон готов для заливки бетона с помощью раздатчика.
Чтобы ускорить затвердение бетона (он набирает прочность в течение 28 суток), изделие отправляется в камеру на термообработку, где находится 2-2,5 часа. После затвердевания плита достается из камеры и закаточной машиной шлифуется. Поверхность плиты становится глянцевой.
Затем изделие снова поступает в камеру, где находится 8-8,5 часа.
Через 12-13 часов изделие готово, и поддон поступает для изготовления нового изделия.
Переходим в цех по производству внутренних стеновых панелей. Здесь установлена такая же итальянская линия фирмы Plan с роботом, как и в цеху по выпуску плит перекрытий.
Рядом расположен цех по производству пластиковых окон, оснащенный оборудованием фирмы YILMAZ. Он закрывает потребность в пластиковых столярных изделиях не только при строительстве жилых домов ДСК, но и позволяет работать по заказам сторонних организаций и частных заказчиков.
Переходим в отдельно стоящее здание арматурного цеха. Здесь установлено новое современное итальянское оборудование по переработке металла. Вся арматура также перерабатывается в автоматическом режиме.
За высокие достижения Гомельский ДСК был отмечен Указом Президента Республики Беларусь «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований» в 2006, 2007 и 2008 годах. С 2010 года предприятие ежегодно заносится на городскую «Доску Почета».
Новый стандарт качества панельного дома
Недавно предприятие сдало в эксплуатацию панельный двухсекционный дом переменной этажности по 12 и 14 этажей нового стандарта качества с пристроенным помещением спортивного или офисно-торгового назначения. Он расположен в динамично развивающемся микрорайоне № 18 по ул. Мазурова.
— Мы, наверное, первые, кто построил в республике панельный дом с вентилируемым фасадом. Это наше экспериментальное здание, которое заслуживает особого внимания как с архитектурной точки зрения, так и с точки зрения комфортной среды проживания, — говорит Ян Шилов, начальник отдела капитального строительства ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». — Это наше совместное детище с ОАО «Гомельпроект».
Специалист акцентирует внимание на том, что в силу своего конструктива — практически все стены несущие — в доме сложно спроектировать свободное пространство. Но с архитектурной точки зрения с ним можно экспериментировать, что, собственно, и было сделано. Несмотря на то, что это индустриальное домостроение, каждый дом должен иметь свои индивидуальные отличительные черты и быть архитектурно выразительным, высказывает свою точку зрения Ян.
Наружные панели дома утеплены минеральной ватой и отделаны фиброцементными плитами. Между ватой и фиброцементной плитой остается зазор, куда попадает воздух. Он вентилирует фасад дома, избавляет его от накапливания влаги, исключает появление сырости и черных пятен и делает более долговечным.
Все квартиры в доме уже реализованы по цене квадратного метра от Br960 до Br1160.
Рядом начато строительство дома-близнеца, который планируется к сдаче в эксплуатацию в конце текущего года.
В планах ДСК — перейти на массовое строительство подобных домов с увеличением высотности до 18 этажей.
Фото: Павел Садовский
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Роботы, итальянская линия и идеально ровные стены — как Гомельский ДСК делает высокотехнологичные панельные дома
В 2016 году ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» исполнилось 50 лет. ДСК одним из первых в республике успешно провел модернизацию производства, что позволило...
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