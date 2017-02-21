С ухудшением экономического положения белорусов они все больше поддерживают ускорение рыночных реформ. Об этом свидетельствуют данные опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого (BAW, Варшава), которыми исследователь поделился с TUT.BY.

В последнем опросе в декабре 2016 года участвовали 1048 человек, людей опрашивали в индивидуальных интервью по месту жительства.

По сравнению с 2015 годом, когда экономическую ситуацию в стране как «плохую» оценили 42,7%, к концу 2016 года таких стало 55%. Ухудшение экономического самоощущения фиксируется уже три года, отмечает Вардомацкий.

Аналогичный спад наблюдается и в оценке положения собственной семьи. 36,1% белорусов оценивают его как «плохое» в 2015 году, 44,8% — в 2016-м. При этом наихудшие оценки дают люди активного экономического возраста.

В 2016 году по сравнению с 2014-м заметно выросло число сторонников скорейших рыночных реформ за счет падения числа тех, кто поддержал бы постепенный переход к рынку.

С какой из точек зрения по поводу экономических реформ вы бы скорее согласились? (%) Декабрь 2014 Декабрь 2016 Нужно как можно скорее завершить переход к рыночной экономике 22,9 31,2 К рыночной экономике следует переходить постепенно 46,5 29,9 Беларуси не нужны рыночные реформы 13,5 16,7 Затрудняюсь ответить 16,3 18,8 Отказались отвечать 0,8 3,4

Растущий запрос на реформы отразился и в ответах на вопрос, который BAW задала белорусам перед парламентскими выборами 2016 года. Из тех, кто собирался голосовать, 52,1% говорили, что выберут того, кто представляет альтернативные пути развития, а 27,9% — за тех, кто поддерживает сегодняшний политический и экономический курс. Напомним, что по официальным итогам выборов из 110 депутатов лишь два — Анна Канопацкая и Елена Анисим — считаются альтернативными действующей власти.

Белорусская аналитическая мастерская (BAW) была открыта в Варшаве в 2012 году. Ее основатель профессор Андрей Вардомацкий покинул Беларусь накануне президентских выборов 2010 года, после того, как прошли обыски в социологической лаборатории «Новак», которую он возглавлял.