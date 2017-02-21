МИНСК, 22 фев – Sputnik. Единственная претензия, которая может возникнуть у белорусской прокуратуры – в том, что Россельхознадзор закрыл мало предприятий Беларуси, заявил руководитель российского ведомства Сергей Данкверт.



© Sputnik Константин Чалабов Данкверт: ЕЭС лоббирует интересы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля во время "Большого разговора" предложил возбудить в отношении главы Россельхознадзора уголовное дело – он якобы препятствует поставкам продуктов из Беларуси в Россию.

"Если прокуратура будет разбираться в этом деле непредвзято, единственная претензия, которая может ко мне возникнуть, – что я мало закрыл белорусских предприятий и много доверял белорусской стороне", – сказал Данкверт в интервью газете "Известия", выдержки из которого приводятся на сайте издания.

При этом руководитель ведомства заявил, что нарушений с белорусской стороны было выявлено гораздо больше, чем предпринято ограничительных мер.

Ранее в Москве выразили недоумение по поводу заявления Лукашенко, а в самом Россельхознадзоре сообщили, что причин для беспокойства нет, поскольку все решения в отношении белорусских производителей были правомерными.

С 6 февраля Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с некоторых предприятий минской говядины – производителей заподозрили в реэкспорте мяса из Украины.

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