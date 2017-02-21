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Данкверт: если разобраться, я мало закрыл белорусских предприятий
22.02.2017 08:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Единственная претензия, которая может возникнуть у белорусской прокуратуры – в том, что Россельхознадзор закрыл мало предприятий Беларуси, заявил руководитель российского ведомства Сергей Данкверт.
© Sputnik Константин Чалабов
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля во время "Большого разговора" предложил
"Если прокуратура будет разбираться в этом деле непредвзято, единственная претензия, которая может ко мне возникнуть, – что я мало закрыл белорусских предприятий и много доверял белорусской стороне", – сказал Данкверт в интервью газете "Известия", выдержки из которого приводятся на
При этом руководитель ведомства заявил, что нарушений с белорусской стороны было выявлено гораздо больше, чем предпринято ограничительных мер.
Ранее в Москве выразили недоумение по поводу заявления Лукашенко, а в самом Россельхознадзоре сообщили, что причин для беспокойства нет, поскольку все решения в отношении белорусских производителей были правомерными.
С 6 февраля Россельхознадзор ввел ограничения
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Руководитель российского ведомства полагает, что нарушений с белорусской стороны было выявлено гораздо больше, чем предпринято ограничительных мер.
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