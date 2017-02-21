Директор администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало на встрече «Прошлое, настоящее и будущее ИТ в Беларуси» проекта AlterEdu рассказал о бренде белорусских программистов, системе налогообложения в ПВТ и заочно подискутировал с главой «Белгазпромбанка» о Беларуси как стране «высокотехнологичных ПТУшников» . Самые яркие высказывая спикера – в материале TUT.BY.



Фото: TUT.BY

Уникальная среда ПВТ и всемирная известность белорусских брендов

В ПВТ сейчас работают 27300 человек. Сложился уже достаточно серьезный кластер. Думаю, что даже ведущий в Восточной Европе по концентрации айтишников на квадратный километр. Благодаря ПВТ, у нас сложилась уникальная среда, где стали появляться не только сервисные компании, но зародились и продукты, которые работают в потребительском сегменте и известны на весь мир. World of Tanks, Viber, MSQRD, Maps.me, - это уже не так мало. Когда в небольшой стране существуют бренды, про которые пишут Financial Times, Wall Street Journal и Business Week, это сильная реакция.

Белорусские программисты – это бренд, а банкиров никто не знает

Как в любой взрослой отрасли, в ИТ существуют люди с разным уровнем квалификации и компетенции, как постановщики задач, бизнес-аналитики, руководители проектов, тимлиды, программисты, так есть и более скромные специалисты: верстальщики, тестировщики и так далее. Но невозможно построить аэробус, автомобиль или запустить спутник, если у вас не будут работать люди разных направлений и разной квалификации. Вот если бы этот банкир (Виктор Бабарико. – прим TUT.BY) выехал в Германию или США, то он бы увидел, что белорусские ИТ-специалисты известны, и это бренд в Кремниевой долине, к примеру, а вот белорусские банкиры совсем неизвестны.

2/3 от всего национального экспорта в США

Сейчас у нас достаточно много американских компаний-резидентов в парке. Между прочим, за прошлый год экспорт в США превысил 400 млн долларов. Когда я там работал, то и подумать не мог, что у нас когда-нибудь будет хотя бы несколько миллионов долларов экспорта в Штаты. А сейчас ПВТ дает 2/3 от всего национального экспорта в США. Мы определенно можем гордиться тем, что успешно работаем на самых сложных и самых конкурентных сегментах мирового рынка.

«Банковская сфера будет проходить серьезную трансформацию»

Если говорить о перспективах банков, то, мне кажется, они более плачевны в том смысле, в котором банки сегодня существуют. Недавно мне рассказали про приложение, которое определенным сегментам банковской системы создает серьезный вызов. Когда у меня, европейца, есть деньги на счете, и у условного американца есть деньги на счете. Я лечу в США, а он летит в Европу. В этом приложении мы можем обменяться валютой с этим американцем по тому курсу, который мы сами себе установим. То есть лишаем банки традиционного большого источника получения доходов. Псевдофинансовые инструменты, как Форекс, тоже будут забирать у банков часть их функций. Я думаю, что банковская сфера будет следующей после телекоммуникаций проходить достаточно серьезную трансформацию. Потому что сама услуга уходит. Остается лишь некая инфраструктура, как и у телекоммуникаций. Насколько серьезно произойдет трансформация, я не знаю. Но деньги сегодня – это практически ИТ. Деньги – это уже виртуальное перемещение, они уже не связаны в традиционном смысле, как мы это себе представляем. Конечно, банки будут существовать пока действует государственное регулирование. Но на примере Uber и Facebook мы видим, как ломаются барьеры.

Программист государству выгоднее двенадцати предпринимателей

Мы только налогов заплатили в прошлом году 50 млн долларов, не считая косвенных, которые составили около 100 млн. Сегодня часто говорят про льготную систему в ИТ-отрасли, что очень спорный вопрос, потому что есть более льготные сферы бизнеса. Средний работник предприятия ПВТ платит налог в четыре раза больше по объему, чем работник среднего белорусского предприятия. Что касается соцстраха, то работник компании ПВТ платит столько в соцстрах, сколько 12 частных предпринимателей. Для государства в целом гораздо выгоднее иметь большой объем выручки, иметь репутацию, иметь высокую занятость, получать больше налогов, чем всего этого не иметь.

«Айтишник может принести армии больше пользы, чем солдат, способный головой разломать кирпич»

В Израиле обязательная служба в армии по три года, причем там служат не только юноши, но и девушки. Но вот в чем особенность: людей способных к ИТ они берут в специальные подразделения. Потому что в Израиле действительно считается, что айтишник может принести гораздо больше пользы в армии, чем, к примеру, солдат, способный головой разломать кирпич. И когда они выходят из армии, то «купцы», представители крупных технологических фирм, предлагают ребятам идти к ним на работу. Потому что они знают, что ребята научились там таким вещам, которые могут пригодиться на гражданке компаниям-работодателям.

Я могу сказать, что мы уже несколько раз выходили с инициативами и ведем разговор с Министерством обороны и силовыми структурами, что если в армию забирают молодого человека, чтобы его служба чем-то напоминала то, что сейчас существует в израильской армии. Чтобы человека использовали в соответствии с тем интеллектуальным потенциалом, который он имеет.

Инженеры создают национальное богатство

Надо готовить больше специалистов для отраслей, которые испытывают экономический рост. Образование – это такое же рыночное понятие, как производство телефонов или автомобилей. Система образования должна подстраиваться под потребности рынка.

Также надо поднимать престиж педагогов. Надо поднимать оплату преподавателей, особенно естественно-научных дисциплин как в высших учебных заведениях, так и в школах. Надо прежде всего поднимать инициативы по поддержке естественно-научного и технического образования. При всем уважении к финансистам, банкирам и юристам, именно инженеры создают национальное богатство. Именно благодаря инженерам приходят деньги в страну, а юристы и финансисты всего лишь распределяют денежные потоки.

Когда ты имеешь ИТ-образование, ты можешь получить то, о чем мечтает любой молодой человек, а именно три вещи: достойное вознаграждение за свой труд, удобные условия офисного труда и возможность поездок за границу.