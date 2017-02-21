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МАРТ с 27 февраля объявляет мораторий на проверки
22.02.2017 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 27 февраля вводит мораторий на проверки торговыми инспекциями субъектов торговли и общественного питания, сообщили Sputnik в ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
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"С 27 февраля и вплоть до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности в стране министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит мораторий на проверки торговыми инспекциями субъектов хозяйствования", — заявили в министерстве.
Там напомнили, что с сентября 2016 года МАРТ работает как антимонопольный орган, а задачи торговой инспекции существенно расширились. Поэтому в министерстве работают над тем, как устранить дублирование некоторых функций между торговой инспекцией, Госстандартом и санитарными службами.
В МАРТ выразили уверенность, что новые подходы к контрольно-надзорной деятельности приведут к открытию новых предприятий и притоку инвестиций, а также развитию конкуренции.
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Мораторий на проверки субъектов хозяйствования торговой инспекцией будет действовать до тех пор, пока не примут госрешение о контрольно-надзорной деятельности.
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