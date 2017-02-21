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Данкверт угрожает перекрыть поставки говядины из новых областей Беларуси
22.02.2017 11:24 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси в Россию, но и из других регионов страны.
Как рассказал в интервью газете "
По его словам, также возможно ограничения и поставок сыра из Беларуси. Глава Россельхознадзора рассказал, что сейчас анализируются поставки сыроподобного продукта из Украины в Беларусь. В Беларуси «тысячи тонн сыроподобного продукта не нужны», считает Сергей Данкверт, а значит, они пошли в Россию «под видом других продуктов, а уже здесь легализовались».
Напомним, что с 6 февраля Россия
Президент Беларуси Лукашенко поручил изучить возможность
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Россельхознадзор может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси в Россию, но и из других регионов страны.
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