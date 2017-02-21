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Данкверт угрожает перекрыть поставки говядины из новых областей Беларуси

22.02.2017 11:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси в Россию, но и из других регионов страны.

Как рассказал в интервью газете "Известия" глава ведомства Сергей Данкверт, Беларусь не принимает мер для прекращения реэкспорта из Украины говядины и говяжьих субпродуктов. «И я не исключаю, что за Минской областью мы закроем поставки еще из какой-нибудь, где обнаружим контрафакт или контрабанду», — сказал он.

По его словам, также возможно ограничения и поставок сыра из Беларуси. Глава Россельхознадзора рассказал, что сейчас анализируются поставки сыроподобного продукта из Украины в Беларусь. В Беларуси «тысячи тонн сыроподобного продукта не нужны», считает Сергей Данкверт, а значит, они пошли в Россию «под видом других продуктов, а уже здесь легализовались».

Напомним, что с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Также Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС) в ответ на аналогичную меру Беларуси, применяемую с января 2015 года.

Президент Беларуси Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

 
 
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Россельхознадзор может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси в Россию, но и из других регионов страны.

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