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Курсы валют: доллар и евро дешевеют

22.02.2017 12:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,8723
  • Евро — 1,9698
  • 100 российских рублей — 3,2598

Таким образом, на торгах 22 февраля евро подешевел более чем на копейку. Доллар США также потерял в цене, однако незначительно. Несколько подорожал российский рубль — на 0,63%.

На торгах Московской биржи доллар днем в среду стоит порядка 57,5 рубля, евро — около 60,40 рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется на уровне 56-57 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль смог несколько укрепиться к белорусскому по итогам торгов в среду.

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