МИНСК, 22 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,8723

Евро — 1,9698

100 российских рублей — 3,2598

Таким образом, на торгах 22 февраля евро подешевел более чем на копейку. Доллар США также потерял в цене, однако незначительно. Несколько подорожал российский рубль — на 0,63%.

На торгах Московской биржи доллар днем в среду стоит порядка 57,5 рубля, евро — около 60,40 рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется на уровне 56-57 долларов.