|
Курсы валют: доллар и евро дешевеют
22.02.2017 12:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, свидетельствуют данные торгов.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:
Таким образом, на торгах 22 февраля евро подешевел более чем на копейку. Доллар США также потерял в цене, однако незначительно. Несколько подорожал российский рубль — на 0,63%.
На торгах Московской биржи доллар днем в среду стоит порядка 57,5 рубля, евро — около 60,40 рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется на уровне 56-57 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль смог несколько укрепиться к белорусскому по итогам торгов в среду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии