Белавиа сообщает о новой акции: билеты по специальным ценам – 50 евро +таксы и сборы.

Условия акции:

Акция стартует 27 февраля 2017 года в 00:01 по минскому времени;

Акция завершается в 23.59 28 февраля 2017 года;

Продажа только на сайте belavia.by ;

; Продажа в офисах авиакомпании и агентов не осуществляется;

Акция действует только на прямые рейсы авиакомпании;

Акция действует только на регулярные маршруты «Белавиа». Направления в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута не участвуют в акции;

Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно;

Период путешествия с 1 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года (дата возврата по второму купону);

Максимальный срок пребывания в пункте назначения – 1 месяц;

Изменения времени и даты вылета запрещены;

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается. При комбинации акционного тарифа с другими изменения даты и времени запрещены, при отказе от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов», сообщили в «Белавиа».