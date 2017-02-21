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Акция «Белавиа»: билеты по цене 50 евро +таксы и сборы

22.02.2017 13:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Белавиа сообщает о новой акции: билеты по специальным ценам – 50 евро +таксы и сборы.

Условия акции: 

  • Акция стартует 27 февраля 2017 года в 00:01 по минскому времени;
  • Акция завершается в 23.59 28 февраля 2017 года;
  • Продажа только на сайте belavia.by;
  • Продажа в офисах авиакомпании и агентов не осуществляется;
  • Акция действует только на прямые рейсы авиакомпании;
  • Акция действует только на регулярные маршруты «Белавиа». Направления в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута не участвуют в акции;
  • Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно;
  • Период путешествия с 1 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года (дата возврата по второму купону);
  • Максимальный срок пребывания в пункте назначения – 1 месяц;
  • Изменения времени и даты вылета запрещены;
  • Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.
  • Приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается. При комбинации акционного тарифа с другими изменения даты и времени запрещены, при отказе от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов», сообщили в «Белавиа».

Напомним, национальный авиаперевозчик проводит акции по скидкам на билеты регулярно - в целях привлечения новых пассажиров и повышения престижа компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Белавиа сообщает о новой акции: билеты по специальным ценам – 50 евро +таксы и сборы. Условия акции: 

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