Президент Украины Петр Порошенко констатировал усиление давления Кремля на власть Беларуси. Об этом он заявил, выступая в ходе оперативных сборов ВСУ в среду в Киеве, передает телеканал « 112 Украина ».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Порошенко отметил, чтополучил гарантии от президента Беларуси Александра Лукашенко того, что со стороны Беларуси не будет агрессии в адрес Украины. Но по его словам в данный момент «Кремль усиливает давление на Беларусь».

«Уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою территорию для недружественных действий по отношению к нам. Кстати, недавно он запретил использовать фейковые бумажки как документы для путешествий на территории Беларуси (речь идет о паспортах самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — прим. TUT.BY)», — подчеркнул он.

При этом Порошенко посоветовал Беларуси и Прибалтике опасаться за свою безопасность.

«Исходя и з опыта, советовал бы Беларуси и странам Балтии быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы. Агрессивная политика, которую ведет Кремль, направлена на изменение геополитического ландшафта всего европейского континента», — добавил украинский президент.