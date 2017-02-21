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Порошенко предупредил Беларусь о возможных "сюрпризах" со стороны России
22.02.2017 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко констатировал усиление давления Кремля на власть Беларуси. Об этом он заявил, выступая в ходе оперативных сборов ВСУ в среду в Киеве, передает телеканал «
Порошенко отметил, чтополучил гарантии от президента Беларуси Александра Лукашенко того, что со стороны Беларуси не будет агрессии в адрес Украины. Но по его словам в данный момент «Кремль усиливает давление на Беларусь».
«Уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою территорию для недружественных действий по отношению к нам. Кстати, недавно он запретил использовать фейковые бумажки как документы для путешествий на территории Беларуси (речь идет
При этом Порошенко посоветовал Беларуси и Прибалтике опасаться за свою безопасность.
«Исходя и з опыта, советовал бы Беларуси и странам Балтии быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы. Агрессивная политика, которую ведет Кремль, направлена на изменение геополитического ландшафта всего европейского континента», — добавил украинский президент.
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Gо его словам в данный момент "Кремль усиливает давление на Беларусь".
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