МИНСК, 22 фев — Sputnik. Россельхознадзор может расширить запрет на поставки мясной продукции из Беларуси, если власти страны не предпримут мер по предотвращению контрабандных поставок в Россию, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Российское ведомство ранее высказывало неоднократные претензии в адрес Беларуси в связи с ненадлежащим качеством мясной и молочной продукции, а в начале февраля ограничил импорт говядины с предприятий Минской области, заподозрив Беларусь в реэкспорте мяса из Украины.

Мало закрыли, нарушений было гораздо больше

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля во время "Большого разговора" предложил возбудить в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело — он якобы препятствует поставкам продуктов из Беларуси в Россию.

"Единственная претензия, которая может возникнуть у белорусской прокуратуры — в том, что Россельхознадзор закрыл мало предприятий Беларуси", — заявил Данкверт в интервью газете "Известия".

При этом руководитель ведомства заявил, что нарушений с белорусской стороны было выявлено гораздо больше, чем предпринято ограничительных мер.

Ранее в Москве выразили недоумение по поводу заявления Лукашенко, а в самом Россельхознадзоре сообщили, что причин для беспокойства нет, поскольку все решения в отношении белорусских производителей были правомерными. С 6 февраля Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с некоторых предприятий минской говядины — производителей заподозрили.

ЕЭК лоббирует белорусские интересы

Данкверт также обвинил Евразийскую экономическую комиссию в том, что ее специалисты лоббируют белорусские интересы, а просьбы и предложения России игнорируют.

"Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все понимают, что это невозможно. Еще в 2000-х годах, когда мы с европейцами обсуждали вопросы ВТО, я интересовался, каким образом им в рамках Евросоюза удалось сделать так, что ни через Португалию, ни через Испанию, ни через Голландию, ни через другие страны запрещенная продукция не проходит. Оказывается, чтобы добиться этого, заседания Евросоюза собирались каждые две недели и каждые две недели принимались решения по поставкам продовольствия, перекрывались все возможные "хитрые" каналы", — отметил Данкверт.

"Но наша Евразийская комиссия вопросы рассматривает не каждые две недели и даже не каждые полгода. И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши белорусские коллеги", — продолжил глава Россельхознадзора.

Данкверт отметил, что ЕЭК утвердила техрегламент на молоко и молочную продукцию, но методика проверок по нему не позволяет выявить сухое молоко в питьевом молоке. Также у Россельхознадзора есть претензии к ЕЭК в отношении техрегламента о безопасности пищевой продукции.

Сотрудники Россельхознадзора боятся провокаций

Данкверт также рассказал, что сотрудники его ведомства боятся ехать в Беларусь с инспекторскими проверками, так как опасаются провокаций.

"Наши инспекторы, которые там работали, еще три года назад просили меня не посылать их в Беларусь из-за нездоровой обстановки там. Инспекторы боятся провокаций", — заявил Данкверт в интервью.

Он напомнил о тех заявлениях, которые были сделаны Лукашенко на пресс-конференции. "Если глава республики делает такие заявления, то что могут сделать с простым инспектором? Потом доказывай, что ты не изнасиловал кого-то в гостинице и не привез полтонны марихуаны с собой. Как это доказать в чужом государстве?" — сказал глава Россельхознадзора.

Через несколько дней после заявления МВД Беларуси о том, что оно начало доследственные проверки в отношении представителей Россельхознадзора, в российском ведомстве сообщили, что его инспекторы не приедут в Беларусь в феврале. В свою очередь в Минске пообещали обеспечить им безопасность.

В Минске готовы диверсифицировать экспорт

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси призывают не политизировать отношения между ветеринарным и фитосанитарными службами двух стран и просят дать экспертам спокойно разобраться со всеми противоречиями на профессиональном уровне.

"Мы не находимся в контрах с Россельхознадзором. Прошу вас не политизировать этот вопрос, без лишней шумихи в спокойной обстановке мы разберемся", — заявил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Он подчеркнул, что в ведомстве не могут оценить потери для Беларуси от ограничения Россельхознадзором поставок белорусского продовольствия, но подчеркнул, что вся эта продукция затем уходит на другие рынки.

По словам Богданова, за 2016 год экспорт белорусского продовольствия (в том числе с предприятий, не входящих в систему министерства) составил четыре миллиарда 155 миллионов долларов. В этой цифре учтены поставки молочной и цельномолочной продукции, мяса птицы, говядины, свинины, яиц, растениеводческой продукции.

При этом на долю продукции растениеводства в общем объеме экспорта приходится только 380 миллионов долларов. Это овощи, картофель, фрукты, плоды и ягоды. Помимо России, Беларусь осуществляет поставки продовольствия в ряд стран СНГ, в страны Африки, Персидского залива, а также в Китай.