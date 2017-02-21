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Встреча Макея с Лавровым: Мы готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и непростые

22.02.2017 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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21 февраля в ходе рабочей поездки в Россию состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.


Фото: пресс-служба МИД России

В ходе встречи министры обсудили актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки дня, взаимодействия на международной арене и в международных организациях.

«Беларусь и Россия должны подойти к 25-летию установления дипотношений с реальными делами», — сказал Макей. Министр отметил, что нынешняя встреча «это хорошая возможность обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействия на международных площадках».

Макей также лично высказал соболезнование в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина — «дипломата и человека с большой буквы», — подчеркнул министр.

«Сегодняшний контакт подчеркивает, что мы готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и непростые», — сказал Сергей Лавров. Он отметил, что «нынешняя встреча происходит на таком не очень спокойном информационном фоне», заверил, что, несмотря на это, «взаимодействие между МИД Беларуси и России, другими ведомствами развивается в рабочем режиме, по-деловому». С. Лавров также отметил, что «темами встречи стали ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2016−2018 годы, взаимодействие с ООН и ОБСЕ, а также вопросы двустороннего сотрудничества».

22 февраля Владимир Макей провел также встречу с квотными работниками от Республики Беларусь в интеграционных органах ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства. Были обсуждены актуальные темы международного сотрудничества по экономической и иной проблематике, намечены подходы к решению ряда текущих вопросов двусторонней и многосторонней повесток дня.

 
 
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"Беларусь и Россия должны подойти к 25-летию установления дипотношений с реальными делами", - сказал Макей.

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