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Инвесторам предлагают акции 19 предприятий в Витебской области

22.02.2017 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Принадлежащие государству акции 19 ОАО предлагают в 2017 году для продажи потенциальным инвесторам на аукционах или по конкурсу, сообщили в фонде «Витебскоблимущество».

Впервые в перечень на приватизацию включили ценные бумаги 7 акционерных обществ, среди которых известная торговая сеть «Витебские продукты», «Оршанский комбинат строительных материалов», «Тираспольская ПМК», «Западно-Двинский МРС», «Витебскторгтехника». В большинстве случаев для продажи предлагают пакеты размером 50% уставного фонда минус одна акция.

При этом при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у потенциальных инвесторов количество продаваемых акций может быть увеличено по решению облисполкома.

Государство готово выйти из акционерного капитала трех ОАО, продав полностью акции в уставных фондах «АТЭК» (35,15%), «Витебскторгстрой» (38,77%), «Жилстрой» (1,4%). Начальная цена продажи акций устанавливается по их рыночной стоимости на первое число первого месяца квартала, в котором принято решение о приватизации.

Пакет ценных бумаг ОАО «СПМК-27, г. Полоцк» размером 87,99% предлагают для продажи по конкурсу с предварительными условиями. Речь идет о сохранении профиля деятельности предприятия, создании 25 новых рабочих мест, а также о необходимости внесения в уставной фонд денежного вклада, эквивалентного 1 млн долларов, в течение года со дня заключения договора купли-продажи акций.

 
 
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В большинстве случаев для продажи предлагают пакеты размером 50% уставного фонда минус одна акция.

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