Шведская компания The Absolut Company Aktiebolag защитила в Верховном Суде Беларуси свое исключительное право на товарный знак ABSOLUT, сообщила пресс-служба суда.





Ряд дел по жалобам The Absolut Company Aktiebolag рассмотрела Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда. Шведский производитель водки, правообладатель словесного товарного знака ABSOLUT (правовая охрана в Беларуси предоставлена с приоритетом от 28 марта 1989 года), в 2015 году обращалась в Апелляционный совет при патентном органе с возражениями против предоставления правовой охраны четырем товарным знакам, зарегистрированным в стране в 2012 году на имя ООО «Иван Купала-торг».

Товарные знаки компания, имеющая ликеро-водочное производство в Пуховичах, зарегистрировала в том числе в отношении товаров 33 класса по Международной классификации товаров и услуг «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Требования шведской компании были аргументированы тем, что оспариваемые товарные знаки вводят потребителя в заблуждение относительно товара, места его происхождения и изготовителя. Также указанные товарные знаки, по мнению заявителя, являются сходными до степени смешения с товарным знаком ABSOLUT, обладающим более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и являющимся всемирно известным в связи с его длительным применением в отношении водки.

Апелляционный совет отказал в удовлетворении возражений и оставил в силе предоставление правовой охраны в Республике Беларусь оспариваемым товарным знакам. Жалобы на решения Апелляционного совета компания направила в Верховный Суд.

«Проверив законность и обоснованность каждого из обжалуемых решений, судебная коллегия пришла к выводу, что указанные товарные знаки, несмотря на наличие несовпадающих элементов, ассоциируются в целом с товарным знаком ABSOLUT, в связи с чем оспариваемые обозначения являются сходными до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил жалобы шведской компании, признав недействительным предоставление правовой охраны вышеуказанным товарным знакам для белорусского производителя.

Вопрос о взыскании судебных расходов судом не рассматривался, так как заявитель не предъявлял такие требования.

Решения суда вступили в законную силу, обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежат.