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Фастфуд шагает по столице, а кафе в провинции закрываются

22.02.2017 18:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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На фоне стремительного развития объектов питания под мировыми брендами в Минске наблюдает активный процесс сокращения кафе и ресторанов в регионах. Об этом говорится в материалах Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) к вчерашнему заседанию президиума Совмина.


«Так, в 2016 году прекратили функционирование 234 объекта общественного питания, что на 14,7% больше чем в 2015 году. Особенно сокращение ощущается в регионах, малых и средних городах и на селе. Так, если в Минске и Минской области количество закрытых по различным причинам объектов составляет 25−30% от количества закрытых по различным причинам объектов составляет 25−30% от количества закрытых, то в Могилевской, Витебской, Гродненской областях — 59−73%», — сказано в аналитической записке.

Основными причинами такого положения называют «сложные условия ведения бизнеса, в том числе и в сравнении с другими областями деятельности (например, агроэкотуризм), снижение реальных доходов населения».

Сфера общепита является низкорентабельным видом деятельности. В составе расходов 55−65% занимают заработная плата и отчисления на социальны нужды (ФСЗН, ФСЗ), 5−27% — коммунальные платежи (из них 60% — отплата за электроэнергию), 7−20% — арендная плата в зависимости от типа объекта.

В настоящее время МАРТом продолжается работа по внесению изменений в правовые акты в целях упрощения деятельности субъектов общепита. Кроме того, подготовлен проект указа, который должен существенно облегчить условия ведения бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в малых городах и сельской местности.

 
Теги: Минск
 
 
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