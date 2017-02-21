На фоне стремительного развития объектов питания под мировыми брендами в Минске наблюдает активный процесс сокращения кафе и ресторанов в регионах. Об этом говорится в материалах Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) к вчерашнему заседанию президиума Совмина.





«Так, в 2016 году прекратили функционирование 234 объекта общественного питания, что на 14,7% больше чем в 2015 году. Особенно сокращение ощущается в регионах, малых и средних городах и на селе. Так, если в Минске и Минской области количество закрытых по различным причинам объектов составляет 25−30% от количества закрытых по различным причинам объектов составляет 25−30% от количества закрытых, то в Могилевской, Витебской, Гродненской областях — 59−73%», — сказано в аналитической записке.

Основными причинами такого положения называют «сложные условия ведения бизнеса, в том числе и в сравнении с другими областями деятельности (например, агроэкотуризм), снижение реальных доходов населения».

Сфера общепита является низкорентабельным видом деятельности. В составе расходов 55−65% занимают заработная плата и отчисления на социальны нужды (ФСЗН, ФСЗ), 5−27% — коммунальные платежи (из них 60% — отплата за электроэнергию), 7−20% — арендная плата в зависимости от типа объекта.

В настоящее время МАРТом продолжается работа по внесению изменений в правовые акты в целях упрощения деятельности субъектов общепита. Кроме того, подготовлен проект указа , который должен существенно облегчить условия ведения бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в малых городах и сельской местности.