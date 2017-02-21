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Фастфуд шагает по столице, а кафе в провинции закрываются
22.02.2017 18:37 — Новости Экономики | Tut.by
На фоне стремительного развития объектов питания
«Так, в 2016 году прекратили функционирование 234 объекта общественного питания, что на 14,7% больше чем в 2015 году. Особенно сокращение ощущается в регионах, малых и средних городах и на селе. Так, если в Минске и Минской области количество закрытых по различным причинам объектов составляет 25−30% от количества закрытых по различным причинам объектов составляет 25−30% от количества закрытых, то в Могилевской, Витебской, Гродненской областях — 59−73%», — сказано в аналитической записке.
Основными причинами такого положения называют «сложные условия ведения бизнеса, в том числе и в сравнении с другими областями деятельности (например, агроэкотуризм), снижение реальных доходов населения».
Сфера общепита является низкорентабельным видом деятельности. В составе расходов 55−65% занимают заработная плата и отчисления на социальны нужды (ФСЗН, ФСЗ), 5−27% — коммунальные платежи (из них 60% — отплата за электроэнергию), 7−20% — арендная плата в зависимости от типа объекта.
В настоящее время МАРТом продолжается работа по внесению изменений в правовые акты в целях упрощения деятельности субъектов общепита. Кроме того,
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Основными причинами такого положения называют "сложные условия ведения бизнеса, в том числе и в сравнении с другими областями деятельности (например,...
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