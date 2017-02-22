Разрешение на въезд в Беларусь по документам, выданным самопровозглашенными ЛНР и ДНР, является заигрыванием Минска с Москвой, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире канала «112 Украина» .



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— Мы понимаем, что здесь больше политики, чем права. В Белоруссии сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные республики и мы не признаем документы, но, в принципе, чтобы как-то подыграть России, оставляем за собой возможность в индивидуальном порядке регулировать возможность пересечения границы.

В Минюсте считают, что это нецивилизованно с юридической точки зрения.

— Мы понимаем, что ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме, когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация, — заявила Севостьянова.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Госпогранкомитет Беларуси заявлял , что въезд в Беларусь по документам ДНР и ЛНР «в настоящее время невозможен» и что жители Донбасса могут въезжать по украинским паспортам.

22 февраля Министерство внутренних дел Беларуси пояснило , что в страну могут пустить по паспорту ДНР или ЛНР «в зависимости от жизненной ситуации».