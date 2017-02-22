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Минюст Украины: разрешение въезда в Беларусь по документам ДНР и ЛНР - заигрывание с Россией

22.02.2017 23:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Разрешение на въезд в Беларусь по документам, выданным самопровозглашенными ЛНР и ДНР, является заигрыванием Минска с Москвой, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире канала «112 Украина».


Фото: Reuters

— Мы понимаем, что здесь больше политики, чем права. В Белоруссии сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные республики и мы не признаем документы, но, в принципе, чтобы как-то подыграть России, оставляем за собой возможность в индивидуальном порядке регулировать возможность пересечения границы.

В Минюсте считают, что это нецивилизованно с юридической точки зрения.

— Мы понимаем, что ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме, когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация, — заявила Севостьянова.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Госпогранкомитет Беларуси заявлял, что въезд в Беларусь по документам ДНР и ЛНР «в настоящее время невозможен» и что жители Донбасса могут въезжать по украинским паспортам.

22 февраля Министерство внутренних дел Беларуси пояснило, что в страну могут пустить по паспорту ДНР или ЛНР «в зависимости от жизненной ситуации».

 
Теги: Минск
 
 
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По словам заместителя министра юстиции, в цивилизованных странах такое регулирование въезда невозможно.

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