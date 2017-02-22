|
Минюст Украины: разрешение въезда в Беларусь по документам ДНР и ЛНР - заигрывание с Россией
22.02.2017 23:29 — Новости Экономики | Tut.by
Разрешение на въезд в Беларусь по документам, выданным самопровозглашенными ЛНР и ДНР, является заигрыванием Минска с Москвой, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире канала
— Мы понимаем, что здесь больше политики, чем права. В Белоруссии сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные республики и мы не признаем документы, но, в принципе, чтобы как-то подыграть России, оставляем за собой возможность в индивидуальном порядке регулировать возможность пересечения границы.
В Минюсте считают, что это нецивилизованно с юридической точки зрения.
— Мы понимаем, что ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме, когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация, — заявила Севостьянова.
Напомним, 18 февраля Владимир Путин
Госпогранкомитет Беларуси
22 февраля Министерство внутренних дел Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам заместителя министра юстиции, в цивилизованных странах такое регулирование въезда невозможно.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии