Программа появится в прямом эфире 23 февраля в 15.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Трансляцию можно будет смотреть на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Пока в Беларуси затишье, а президент отдыхает в Сочи , автор программы « Экономика на пальцах » Сергей Чалый обратится к мировым событиям и расскажет о том, что происходит с ценой на нефть, как поживает Греция, о которой мы стали забывать, что в Китае и как жить с низкими темпами экономического роста.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 23 февраля в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Смотрите также

Нацбанк придумал эффективный рецепт для излечения экономики и готов его применить

Президент решил дать карт-бланш правительству и Нацбанку, а сам не будет вмешиваться?