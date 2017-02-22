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"Экономика на пальцах" обратится к мировым проблемам
22.02.2017 21:15 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 23 февраля в 15.15.
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Пока в Беларуси затишье, а
Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 23 февраля в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Пока в Беларуси затишье, а президент отдыхает в Сочи, автор программы "Экономика на пальцах" Сергей Чалый обратится к мировым событиям.
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