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Белорусы считают событием 2016 года деноминацию, человеком года - Лукашенко

23.02.2017 07:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Событием 2016 года каждый третий белорус считает деноминацию. За ней идут выборы президента США (12,1%) и увеличение пенсионного возраста (10,2%). Об этом говорят данные опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого (BAW, Варшава, создана в 2012 году), которыми исследователь поделился с TUT.BY.

В последнем опросе в декабре 2016 года участвовали 1048 человек, людей опрашивали в индивидуальных интервью по месту жительства.

За деноминацией, выборами в США и подъемом пенсионного возраста следуют война в Сирии, теракты в Европе, Олимпийские игры в Рио и только потом — выборы в белорусский парламент с 3,8% назвавших их событием года.

«Человеком года» по версии этого же опроса ожидаемо стал Александр Лукашенко. На это же место его поставили и в 2015 году, но число опрошенных с таким мнением снизилось с 27,7% до 21,2% к концу 2016-го.

Второе место в опросе с небольшим отставанием заняла Дарья Домрачева с 18,6%, третье — Виктория Азаренко (6,1%). Далее идут паралимпиец Игорь Бокий с 5,6%, убитый журналист Павел Шеремет (3,3%), биатлонистка Надежда Скардино (2,9%), вице-премьер Владимир Семашко (1,6%), экс-помощник президента, а сейчас посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый (1%). Значительная часть опрошенных (21,1%) не смогли выбрать «человека года» или проголосовали против всех, а 13,5% затруднились с ответом.

Человеком года в мире белорусы навали Владимира Путина, его выбрал почти каждый третий — 32,6% опрошенных. Второе место у Дональда Трампа (15,3%), у его соперницы на выборах Хилари Клинтон — всего 2,7%. Павла Шеремета здесь назвали 3,7%, а Александра Лукашенко — 8,8%.

 
 
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Об этом говорят данные опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого (BAW, Варшава)

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