В прошлом году, для того чтобы продать объект, продавцам пришлось снижать цену на 20-30%, а в отдельных случаях — и на 50%. Сегодня цены находятся уже практически на самом низком своем уровне, по которым можно продавать недвижимость. Однако покупатели все равно торгуются и норовят сбить цену. Наступило «время покупателей».

Данная тенденция продолжается и сейчас. В декабре прошлого года и январе 2017 покупатели приценивались к объектам и продолжали по максимуму торговаться. Агентам приходится выезжать на местность и показывать один и тот же объект по 5-6 раз. Многие продавцы выходят в минус и не могут вернуть даже те деньги, которые они вложили в свое время в строительство объектов.

Тем не менее, на рынке есть немало сделок — так называемых встречных покупок, когда люди продают квартиру в городе и взамен покупают загородный дом недалеко от Минска.

Во время кризиса у людей появляется повышенный интерес к земле. В январе было еще достаточно сложно выехать на места. В отдельных населенных пунктах прошли обильные снегопады, что мешало активно просматривать участки и дома. Но с каждым днем все ближе и ближе весна, чаще выглядывает солнышко, и люди активизируются, в феврале «пошли сделки», говорит Чернушевич.