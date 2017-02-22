Министр обороны Беларуси Андрей Равков прокомментировал публикации в СМИ и заявления политологов по поводу передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений «Запад-2017», назвав их «истерией отдельных «экспертов». Об этом он рассказал в интервью изданию « СБ — Беларусь сегодня ».



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По его мнению, скептикам не помешало бы ознакомиться с политикой нашей страны, в соответствии с которой среди приоритетных направлений — укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Россией.

Равков также напомнил, что учения проводятся раз в два года, а Россия является стратегическим союзником, с которым Беларусь строит общее оборонное пространство.

«Предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки. Нагнетаемая в последнее время отдельными „экспертами“ истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений», — отметил министр обороны Беларуси.

Он также напомнил, что сфера военного и военно-технического сотрудничества Беларуси и России была и остается одним из локомотивов развития связей, а военное сотрудничество как раз демонстрирует тот уровень взаимодействия, который и «должен быть между братскими народами».

«Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение „Запад-2017“ не несет по определению. Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, — все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами», — подчеркнул глава Министерства обороны.

Андрей Равков также отметил, что западным государствам не стоит беспокоиться из-за учений, поскольку они носят оборонительный характер. Он пообещал, что при проведении «Запада-2017» Беларусь полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров и своевременно предоставит информацию для общественности.

Учения «Запад-2017» пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре 2017 года.