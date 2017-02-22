﻿ Икра, смартфоны и губная помада: как считают инфляцию?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Икра, смартфоны и губная помада: как считают инфляцию?

23.02.2017 11:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Национальный статистический комитет своим постановлением №9 от 15 февраля 2017 года внес изменения в методику по расчету базовой инфляции.

Как отмечается в документе, который опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале, теперь в перечень товаров, которые включены в потребительский набор для расчета базовой инфляции, как включены традиционные продукты питания (молоко, хлеб, крупы, макаронные изделия, мясо, колбасы), так и некоторые деликатесы.

В частности, в перечне можно найти сырокопченую колбасу, соленую и копченую рыбу, икру лососевых рыб, деликатесные рыбные консервы (шпроты и лосось), морепродукты, рассольные сыры, консервированные фрукты, шоколад.

Включен также заказной обед в ресторане из четырех блюд и такой же обед в столовой, различные виды алкоголя и сигареты с фильтром как белорусского, так и импортного производства.

Белстат также интересуется ценами на пельмени, глазированные сырки, пудинги и сухие завтраки, в том числе мюсли.

В группе промышленных товаров, которые учитываются для расчета базовой инфляции, помимо одежды, обуви, бытовой химии, постельного белья, мебели и стройматериалов, можно найти ламинат, счетчики для учета потребления воды, картриджи для очистки воды, легковые автомобили, а также смартфоны, цифровые фотокамеры, флеш-карты.

Женская декоративная косметика представлена скудно: учитывают только цены на туалетную воду,  лак для ногтей, шампунь и бальзам для волос.

Не учитываются при расчете базовой инфляции детские мясные консервы, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, водка и горькие настойки, коньяки и крепленые виноградные вина.

В разделе непродовольственных товаров и услуг не влияют на показатель инфляции цены на дрова и торф, а также некоторые виды медикаментов: сердечно-сосудистые средства, средства для лечения нервной системы, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, средства для лечения крови и кроветворных органов, средства для лечения дыхательной системы.

Не учитываются при расчете инфляции и цены на автомобильное топливо, а также стоимость некоторых видов ЖКУ — стоимость холодного водоснабжения и канализации, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание жилых помещений, плата за пользование лифтом, а также стоимость горячего и холодного водоснабжения.

Не будет теперь влиять на уровень базовой инфляции стоимость тарифов на пассажирские перевозки как в городском, так и пригородном транспорте, тарифы интернет-провайдеров, ритуальные услуги, стоимость содержания детей в детских садах, проживание в общежитиях, страхование автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат уточнил список товаров и услуг, по которым считает инфляцию: в список товаров включены мясные и рыбные деликатесы, смартфоны, компьютеры и губная помада,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В бизнесе как на войне: топ-10 бизнесменов Беларуси с военным прошлым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика