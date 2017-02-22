МИНСК, 23 фев — Sputnik. Национальный статистический комитет своим постановлением №9 от 15 февраля 2017 года внес изменения в методику по расчету базовой инфляции.

Как отмечается в документе, который опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале, теперь в перечень товаров, которые включены в потребительский набор для расчета базовой инфляции, как включены традиционные продукты питания (молоко, хлеб, крупы, макаронные изделия, мясо, колбасы), так и некоторые деликатесы.

В частности, в перечне можно найти сырокопченую колбасу, соленую и копченую рыбу, икру лососевых рыб, деликатесные рыбные консервы (шпроты и лосось), морепродукты, рассольные сыры, консервированные фрукты, шоколад.

Включен также заказной обед в ресторане из четырех блюд и такой же обед в столовой, различные виды алкоголя и сигареты с фильтром как белорусского, так и импортного производства.

Белстат также интересуется ценами на пельмени, глазированные сырки, пудинги и сухие завтраки, в том числе мюсли.

В группе промышленных товаров, которые учитываются для расчета базовой инфляции, помимо одежды, обуви, бытовой химии, постельного белья, мебели и стройматериалов, можно найти ламинат, счетчики для учета потребления воды, картриджи для очистки воды, легковые автомобили, а также смартфоны, цифровые фотокамеры, флеш-карты.

Женская декоративная косметика представлена скудно: учитывают только цены на туалетную воду, лак для ногтей, шампунь и бальзам для волос.

Не учитываются при расчете базовой инфляции детские мясные консервы, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, водка и горькие настойки, коньяки и крепленые виноградные вина.

В разделе непродовольственных товаров и услуг не влияют на показатель инфляции цены на дрова и торф, а также некоторые виды медикаментов: сердечно-сосудистые средства, средства для лечения нервной системы, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, средства для лечения крови и кроветворных органов, средства для лечения дыхательной системы.

Не учитываются при расчете инфляции и цены на автомобильное топливо, а также стоимость некоторых видов ЖКУ — стоимость холодного водоснабжения и канализации, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание жилых помещений, плата за пользование лифтом, а также стоимость горячего и холодного водоснабжения.

Не будет теперь влиять на уровень базовой инфляции стоимость тарифов на пассажирские перевозки как в городском, так и пригородном транспорте, тарифы интернет-провайдеров, ритуальные услуги, стоимость содержания детей в детских садах, проживание в общежитиях, страхование автомобилей.