|
Икра, смартфоны и губная помада: как считают инфляцию?
23.02.2017 11:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Национальный статистический комитет своим постановлением №9 от 15 февраля 2017 года внес изменения в методику по расчету базовой инфляции.
Как отмечается в документе, который опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале, теперь в перечень товаров, которые включены в потребительский набор для расчета базовой инфляции, как включены традиционные продукты питания (молоко, хлеб, крупы, макаронные изделия, мясо, колбасы), так и некоторые деликатесы.
В частности, в перечне можно найти сырокопченую колбасу, соленую и копченую рыбу, икру лососевых рыб, деликатесные рыбные консервы (шпроты и лосось), морепродукты, рассольные сыры, консервированные фрукты, шоколад.
Включен также заказной обед в ресторане из четырех блюд и такой же обед в столовой, различные виды алкоголя и сигареты с фильтром как белорусского, так и импортного производства.
Белстат также интересуется ценами на пельмени, глазированные сырки, пудинги и сухие завтраки, в том числе мюсли.
В группе промышленных товаров, которые учитываются для расчета базовой инфляции, помимо одежды, обуви, бытовой химии, постельного белья, мебели и стройматериалов, можно найти ламинат, счетчики для учета потребления воды, картриджи для очистки воды, легковые автомобили, а также смартфоны, цифровые фотокамеры, флеш-карты.
Женская декоративная косметика представлена скудно: учитывают только цены на туалетную воду, лак для ногтей, шампунь и бальзам для волос.
Не учитываются при расчете базовой инфляции детские мясные консервы, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, водка и горькие настойки, коньяки и крепленые виноградные вина.
В разделе непродовольственных товаров и услуг не влияют на показатель инфляции цены на дрова и торф, а также некоторые виды медикаментов: сердечно-сосудистые средства, средства для лечения нервной системы, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, средства для лечения крови и кроветворных органов, средства для лечения дыхательной системы.
Не учитываются при расчете инфляции и цены на автомобильное топливо, а также стоимость некоторых видов ЖКУ — стоимость холодного водоснабжения и канализации, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание жилых помещений, плата за пользование лифтом, а также стоимость горячего и холодного водоснабжения.
Не будет теперь влиять на уровень базовой инфляции стоимость тарифов на пассажирские перевозки как в городском, так и пригородном транспорте, тарифы интернет-провайдеров, ритуальные услуги, стоимость содержания детей в детских садах, проживание в общежитиях, страхование автомобилей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат уточнил список товаров и услуг, по которым считает инфляцию: в список товаров включены мясные и рыбные деликатесы, смартфоны, компьютеры и губная помада,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии