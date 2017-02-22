МИНСК, 23 фев — Sputnik. Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский и Валерий Корешков прокомментировали заявления главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, который обвинил ЕЭК в том, что она лоббирует интересы Беларуси и игнорирует требования и предложения российской стороны.



© Sputnik Валерий Мельников Данкверт: если разобраться, я мало закрыл белорусских предприятий

В недавнем интервью в газете "Известия" Данкверт добавил, что такая ситуация в ЕЭК складывается из-за того, что лоббированием интересов Беларуси занимаются министры ЕЭК — выходцы из Беларуси. Между тем, и Сидорский, и Корешков до начала работы в ЕЭК находились на государственной службе в Беларуси: Сидорский до работы в ЕЭК возглавлял белорусское правительство, Корешков был председателем Госстандарта страны.

Спор вокруг молока

Одна из претензий Россельхознадзора к Беларуси, которую озвучил Данкверт и которую ранее неоднократно поднимало возглавляемое им ведомство, состояла в якобы ненадлежащем качестве белорусского молока. В частности, утверждалось, будто в питьевом молоке белорусского происхождения обнаруживают сухое молоко. Кроме того, звучали упреки в том, что Беларусь пользуется ненадлежащей методикой по проверке качества питьевого молока.

"Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" при производстве питьевого молока не допускается использование сухого молока. Это простое и понятное требование. В соответствии с законодательством нашего Союза и национальными законодательствами стран, в том числе РФ, утвержденных — подчеркиваю это — методик по определению концентрации сухого молока на сегодня нет", — заявил Сидорский в ответ на упреки Данкверта. Его слова приводит БелТА .

По его словам, Россельхознадзор при исследованиях образцов молочной продукции навязывает странам Союза некую методику измерений массовой концентрации сухого молока в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Сухое молоко — ИФА", разработанную коммерческим предприятием ООО "ХЕМА".

ЕЭК обратилась с вопросом о правомерности применения в России указанной методики в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, так как более авторитетного органа по данной теме нет.

"В ответ нам официально сообщили, что данная методика не внесена в Федеральный информационный фонд России по обеспечению единства измерений. Следовательно, она не утверждена в установленном Россией порядке, не прошла научно-техническую экспертизу и поэтому не может применяться в сфере государственного регулирования не только в Российской Федерации, но и в остальных странах ЕАЭС", — сказал министр.

"Попросту говоря, ее ни для кого, кроме самих разработчиков, нет", — подчеркнул он.

Сидорский добавил, что аналогичные претензии к Россельхознадзору в части использования данной методики высказывали и российские производители молочной продукции в лице отраслевой ассоциации "Союзмолоко".

"Выходит, что Россельхознадзор неправомерно использует указанную методику, да еще и обвиняет Беларусь в недобросовестности производителей молочной продукции. Это при том, что в его прямые обязанности входит обеспечение соблюдения правил согласования и утверждения нормативных документов в РФ, а также норм, установленных в ЕАЭС", — добавил он.

В Беларуси хватает молока

Сидорский также уверен, что белорусской стороне нет необходимости использовать для производства сухое молоко, поскольку в стране "очевиден достаток (если хотите, избыток) молочного сырья".

"Элементарного экономического смысла нет в подмешивании, даже не говоря о требованиях соответствующего техрегламента. О чем и говорит белорусская сторона в лице Минсельхозпрода, отвечая на обвинения Сергея Данкверта", — сказал он.

Сидорский подчеркнул, что качество белорусской молочной продукции не может подвергаться сомнению. Он напомнил, что об этом же говорил и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на недавнем съезде "Союзмолоко". Ткачев также признал целесообразным использовать опыт Беларуси в молочном скотоводстве.

"Вот и вся правда о мифическом "сухом молоке" в белорусской продукции", — резюмировал он.

Сидорский считает, что "господину Данкверту надлежало бы серьезнее и активнее заниматься вопросами ветеринарно-санитарного контроля (надзора) внутри России, а не бросаться обвинениями, переходя уже в плоскость политики".

Не перекладывать с больной головы на здоровую

Со своей стороны член коллегии ЕЭК — министр Валерий Корешков прокомментировал заявления Данкверта относительно того, что ЕЭК не может решить вопросы использования молока от коров, болеющих лейкозом.

Он напомнил, что лейкоз крупного рогатого скота (leukaemia in cattle) — это хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, основной причиной которой является злокачественное разрастание клеток кроветворных органов с нарушением их созревания. Заразившись однажды, животные остаются инфицированными пожизненно, лечению это заболевание не поддается, и больных животных подвергают вынужденному убою.

В 2011 году в ЕАЭС был принят технический регламент "О безопасности пищевой продукции", и все страны Союза, в том числе РФ, согласились придерживаться требований техрегламента о недопустимости использования молока от лейкозных коров уже с 1 января 2016 года.

В странах Союза разработаны системные мероприятия национального характера и обеспечивается соблюдение требований указанного регламента. Российская сторона обратилась с ходатайством в ЕЭК о продлении срока вступления в силу регламента в части запрета на использование молока от лейкозных коров.

"Нами внимательно изучена ситуация с лейкозом в России. И установлено, что по отдельным регионам России заболевание лейкозом КРС составляет от 30% до 70%", — сказал Корешков, заметив, что Международное эпизоотическое бюро относит РФ к неблагополучным по лейкозу странам ЕАЭС.

"Мы предлагали Минсельхозу России совместно с ветеринарной службой разработать комплексную национальную программу по профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза с учетом положительного опыта, в том числе Беларуси. До сих пор этого плана системных мероприятий по исправлению ситуации в Комиссию не внесено. Следовательно, нет оснований для несоблюдения указанного технического регламента", — сказал Корешков.

Он заметил, что во всех странах ЕАЭС, кроме России, приняты и проводятся системные меры, которые исключают поставки молока от инфицированных коров на молокозаводы и обязуют владельцев животных сдавать на убой инфицированный скот.

"Так что Россельхознадзор, выполняя свои прямые обязанности по обеспечению эпизоотического благополучия в стране, должен развернуть работу с национальными производителями молока по снижению показателя болезни коров — лейкоза — на территории России, а не перекладывать проблемы "с больной головы на здоровую", — сказал он.

Корешков подчеркнул, что эта работа на системном уровне есть прямая обязанность Россельхознадзора, который отвечает за внутренние ветеринарные системные мероприятия.