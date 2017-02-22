НАИП подготовило ряд предложений по повышению эффективности работы с иностранными инвесторами для внесения в Правительство.

Речь идет о повышении статуса агентства и расширении его полномочий по вопросам осуществления приватизации. В этих целях в 2017 году предусмотрена корректировка нормативно-правовой базы.

За пять лет реализации пилотного проекта по приватизации НАИП наработан необходимый опыт подготовки небольших государственных предприятий, представляющих различные отрасли промышленности, к приходу стратегического инвестора, выработаны расширенные способы вхождения инвестора в капитал. Это позволило выйти за пределы пилотного проекта и успешно распространить накопленный опыт, в том числе оказывая содействие другим государственным органам по привлечению стратегических инвесторов на крупные госпредприятия.

«К примеру, наш опыт по привлечению финансовых консультантов был успешно задействован при проведении подготовительных работ по реализации миноритарного пакета акций Беларусбанка. Процесс по привлечению стратегического инвестора для банка был выстроен схожим с пилотным проектом агентства образом. Поэтому мы считаем, что компетенции НАИП по данному направлению будут и дальше востребованы», - рассказал заместитель директора НАИП Сергей Ваганов.

Вместе с тем, исходя из накопленного опыта, специалисты НАИП выделяют ряд факторов, которые оказывают влияние на принятие инвесторами окончательного решения и, как следствие, на конечный результат, – это макроэкономические показатели и ситуация в конкретной отрасли, инвестиционная активность профильных инвесторов в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, требования и условия, предъявляемые инвесторам со стороны госорганов, включая предлагаемую долю акций, финансовые показатели эффективности работы предприятий, и содействие со стороны органов госуправления и скорость принятия решений о приватизации, а также наличие полномочий НАИП по завершению сделок по приватизации госпредприятий.

Государственный комитет по имуществу также предлагает усилить роль Национального агентства инвестиций и приватизации и заняться поиском стратегических инвесторов для крупных предприятий. Заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев отметил, что этому способствует наличие информационной базы, которая сформирована в агентстве, а также работа НАИП с экспертами из международных финансовых организаций.

«Мы готовы рассмотреть все рациональные предложения Государственного комитета по имуществу и при необходимости оказать экспертную поддержку и содействие по проведению международных процедур с целью привлечения стратегических инвесторов на предприятия государственной формы собственности», - сказал Сергей Ваганов.