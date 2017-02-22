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МИД о паспортах ДНР и ЛНР: Все решения по пребыванию граждан Украины у нас уже приняты
23.02.2017 11:57 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси уже приняты все решения по пребыванию граждан Украины на нашей территории, что-то менять в связи с признанием Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР не планируется. Это следует из ответа пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика на вопрос о том, признает ли Минск эти документы непризнанных республик.
— Тяжелая гуманитарная ситуация жителей Донецкой и Луганской областей Украины — не новость, она возникла не вчера. В Беларусь в последние годы с обеих сторон от т.н. линии размежевания прибыло около 160 тысяч человек.
Чтобы решить проблемы этих людей, президент еще в августе 2014 года принял указ № 420 о порядке пребывания украинских граждан на территории Беларуси, напомнил Мирончик. Этим указом жители Луганской и Донецкой областей Украины освобождены от необходимости предоставлять документы для получения разрешения на проживания в Беларуси. Норма применяется, если нет «объективной возможности предоставить такие документы».
— К каждому применяется индивидуальный подход. Случается, что на руках только водительское удостоверение. Или вовсе все документы утрачены. Механизм эффективно работает с августа 2014 года без претензий со стороны граждан, международных гуманитарных организаций, российских или украинских партнеров. Менять что-либо сейчас мы необходимости пока не видим.
Эту фразу об отсутствии необходимости с белорусской стороны что-то менять пресс-секретарь повторил и на вопрос о том, изменится ли как-то порядок пересечения российско-белорусской границы в связи с решением Москвы признать паспорта ДНР и ЛНР.
Напомним, 18 февраля Владимир Путин
Госпогранкомитет Беларуси
В МВД же
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Что-то менять в связи с признанием Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Беларуси пока не планируют.
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