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"Мы сделали выводы и примем меры". МИД - об акции нацболов после заседания контактной группы

23.02.2017 12:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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В МИД Беларуси сделали выводы из Минске пытались сорвать пресс-конференцию Сайдика. МИД: это сознательная провокация">акции нацболов, которые пытались сорвать подход к прессе спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Украине. Следующие заседания КГ пройдут с измененным порядком пропуска журналистов, к которым обещают относиться «максимально либерально». Это следует из заявлений пресс-секретаря МИД Беларуси на брифинге.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Наша стаўленне да прадстаўнікоў прэсы застанецца максімальна ліберальным, але мы прымем адпаведныя захады, які будуць на карысць рэжыму перамоваў у Мінску. Нічога экстраардынарнага не адбудзецца. Нешта вы заўважыце, нешта, мабыць, і не заўважыце. Гэта тэхнічны момант. Адпаведныя вывады намі зроблены.

Позже представители пресс-службы МИД предупредили, чтобы на следующее заседание контактной группы 1 марта журналисты готовили больше времени на прохождение «необходимых формальностей». Всем сказали иметь аккредитационные карточки и удостоверения.

Напомним, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» (бывшая нелегальная Национал-большевистская партия) попытались сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам прошедшего 15 февраля в минском «Президент-отеле» очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Молодые люди разбросали листовки с заявлением, в котором утверждалось, что переговоры в Минске ничего не решают.


Фото с сайта nn.by

В МИД Беларуси заявили, что расценивают произошедшее как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки.

Один из участников акции Тимофей Ермаков был задержан, отправлен на пять суток ареста, а затем депортирован из страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Следующие заседания КГ пройдут с измененным порядком пропуска журналистов, к которым обещают относиться "максимально либерально".

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