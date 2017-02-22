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Суд ЕАЭС признал факт неполного исполнения Минском Договора о Евразийском экономическом союзе
23.02.2017 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установил, что Беларусь не в полном объеме исполняет положения Договора о ЕАЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования Таможенного союза. Об этом
«Большая коллегия Суда решила заявление Российской Федерации удовлетворить в части, установить факт исполнения Республикой Беларусь не в полном объеме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении свободы движения товаров, функционировании Таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов, стремлении к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза», — отмечается в решении суда ЕАЭС.
В секретариате Суда не стали комментировать подробности принятого решения и уточнять, какие оно несет финансовые обязательства для белорусской стороны. «Суд не комментирует свое решение, подробно оно будет изложено позднее на нашем сайте», — сказал руководитель секретариата Суда Валерий Юрченко. Представители Беларуси, выступившие ответчиками в Суде ЕАЭС по данному делу, также воздерживаются от комментариев.
История вопроса
Поводом для разбирательства в Суде ЕАЭС стало
Российская сторона просила суд установить факт несоблюдения Беларусью договора о ЕАЭС, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного Союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года. Белорусская сторона в лице Государственного таможенного комитета и Министерства юстиции
В декабре 2014 года белорусская таможня
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Представители Беларуси, выступившие ответчиками в Суде ЕАЭС по данному делу, воздерживаются от комментариев.
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