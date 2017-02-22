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Беларусь: претензии Россельхознадзора необоснованны, требования - неправомерны
23.02.2017 13:16 — Новости Экономики | БДГ
Белорусская сторона категорически не согласна со всеми претензиями Россельхознадзора и обвиняет руководство российского ведомства в неправомерном использовании сомнительных методик при анализе продукции.
Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в очередной раз «прошелся» по качеству белорусской продукции. Напомним, он
Министры ЕЭК по техническому регулированию и по промышленности и агропромышленному комплексу Валерий Корешков и Сергей Сидорский ответили на вопросы
Как рассказал Сергей Сидорский, российская сторона при оценке качества белорусского молока использует методику измерений массовой концентрации сухого молока в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко - ИФА», разработанную коммерческим предприятием ООО «ХЕМА». Однако оказалось, что данная методика и вовсе не внесена в в Федеральный информационный фонд России по обеспечению единства измерений, то есть не утверждена и не прошла надлежащих экспертиз, а значит - не может использоваться.
Таким образом, Россельхознадзор проводит неправомерные экспертизы и выдвигает Беларуси претензии в недобросовестности, хотя в обязанности ведомства входит соблюдение правил и принятых нормативов.
«Я более чем уверен в том, что использование сухого молока в производстве цельномолочной продукции для Беларуси бессмысленно, так как в стране очевиден достаток (если хотите, избыток) молочного сырья. Элементарного экономического смысла нет в подмешивании, даже не говоря о требованиях соответствующего техрегламента. О чем и говорит белорусская сторона в лице Минсельхозпрода, отвечая на обвинения Сергея Данкверта. Поэтому качество белорусской молочной продукции не может подвергаться сомнению», - подчеркнул Сидорский.
Напомним, что 3 февраля Александр Лукашенко поручил изучить возможность
Российское ведомство 9 февраля
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Белорусская сторона категорически не согласна со всеми претензиями Россельхознадзора и обвиняет руководство российского ведомства в неправомерном...
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