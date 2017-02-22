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Беларусь: претензии Россельхознадзора необоснованны, требования - неправомерны

23.02.2017 13:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусская сторона категорически не согласна со всеми претензиями Россельхознадзора и обвиняет руководство российского ведомства в неправомерном использовании сомнительных методик при анализе продукции.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в очередной раз «прошелся» по качеству белорусской продукции. Напомним, он пригрозил запретить поставки говядины из разных регионов Беларуси, а также сообщил, что под удар может попасть белорусский сыр.

Министры ЕЭК по техническому регулированию и по промышленности и агропромышленному комплексу Валерий Корешков и Сергей Сидорский ответили на вопросы БЕЛТА касательно изрядно затянувшегося словесного конфликта между сторонами.

Как рассказал Сергей Сидорский, российская сторона при оценке качества белорусского молока использует  методику измерений массовой концентрации сухого молока в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко - ИФА», разработанную коммерческим предприятием ООО «ХЕМА». Однако оказалось, что данная методика и вовсе не внесена в в Федеральный информационный фонд России по обеспечению единства измерений, то есть не утверждена и не прошла надлежащих экспертиз, а значит - не может использоваться.

Таким образом, Россельхознадзор проводит неправомерные экспертизы и выдвигает Беларуси претензии в недобросовестности, хотя в обязанности ведомства входит соблюдение правил и принятых нормативов.

«Я более чем уверен в том, что использование сухого молока в производстве цельномолочной продукции для Беларуси бессмысленно, так как в стране очевиден достаток (если хотите, избыток) молочного сырья. Элементарного экономического смысла нет в подмешивании, даже не говоря о требованиях соответствующего техрегламента. О чем и говорит белорусская сторона в лице Минсельхозпрода, отвечая на обвинения Сергея Данкверта. Поэтому качество белорусской молочной продукции не может подвергаться сомнению», - подчеркнул Сидорский.

Напомним, что 3 февраля Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Все нападки и критику со стороны российского надзорного ведомства белорусская сторона отвергает, а самого главу ведомства обвиняют в лоббировании собственных корыстных интересов.

Российское ведомство 9 февраля отложило свой визит в Беларуси из-за опасений провокаций со стороны белорусской стороны. Беларусь, в свою очередь, гарантировала россиянам полную безопасность.

 
 
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