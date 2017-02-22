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Курсы валют в четверг: доллар и евро подорожали

23.02.2017 13:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Доллар и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8754
  • Евро — 1,9782
  • 100 российских рублей — 3,2409

Таким образом, на торгах 23 февраля евро подорожал на 0,43%, доллар — на 0,17%. Российский рубль — наоборот, подешевел практически на две копейки за сто рублей.

Курс белорусского рубля снизился в четверг вслед за российским на фоне снижения стоимости нефти вечером в среду. Доллар и евро несколько подорожали 23 февраля и на торгах Московской биржи.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Курс белорусского рубля снизился вслед за стоимостью российского на фоне снижения цен на нефть.

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