МИНСК, 23 фев — Sputnik. Доллар и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8754

Евро — 1,9782

100 российских рублей — 3,2409

Таким образом, на торгах 23 февраля евро подорожал на 0,43%, доллар — на 0,17%. Российский рубль — наоборот, подешевел практически на две копейки за сто рублей.

Курс белорусского рубля снизился в четверг вслед за российским на фоне снижения стоимости нефти вечером в среду. Доллар и евро несколько подорожали 23 февраля и на торгах Московской биржи.