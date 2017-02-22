|
В Минске объем строительства жилья с господдержкой сократился в 93 раза
23.02.2017 14:30 — Новости Экономики | БДГ
Организации всех форм собственности в январе в Минске построили 302 новые квартиры (в январе 2016 года — 349) и ввели в эксплуатацию 17,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья (было 23,7 тыс). Таким образом, объем жилищного строительства сократился на 24,5%.
Как сообщили в Главном статистическом управлении столицы, для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе ввели в эксплуатацию 3,8 тыс. квадратных метров (21,4% общего объема введенного жилья), сообщает
Из общего объема введенного жилья для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено с использованием господдержки — 86 квадратных метров (в январе 2016 года — 8 тыс., или в 93 раза больше), в многоквартирных жилых домах — 16,7 тыс. квадратных метров.
Напомним, что в Беларуси в январе организации всех форм собственности
Между тем январь и февраль 2017 года, в отличие от прошлых месяцев, на рынке минских новостроек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организации всех форм собственности в январе в Минске построили 302 новые квартиры (в январе 2016 года — 349) и ввели в эксплуатацию 17,9 тыс. квадратных метров общей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии