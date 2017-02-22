Организации всех форм собственности в январе в Минске построили 302 новые квартиры (в январе 2016 года — 349) и ввели в эксплуатацию 17,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья (было 23,7 тыс). Таким образом, объем жилищного строительства сократился на 24,5%.

Как сообщили в Главном статистическом управлении столицы, для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе ввели в эксплуатацию 3,8 тыс. квадратных метров (21,4% общего объема введенного жилья), сообщает БелаПАН .

Из общего объема введенного жилья для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено с использованием господдержки — 86 квадратных метров (в январе 2016 года — 8 тыс., или в 93 раза больше), в многоквартирных жилых домах — 16,7 тыс. квадратных метров.

Напомним, что в Беларуси в январе организации всех форм собственности построили 4,4 тыс. новых квартир и ввели в эксплуатацию 385,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 150,6 тыс. квадратных метров общей площади (39,1% от общего объема введенного жилья).