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Что мешает бизнесу? Власти ждут предложения по облегчению доли предпринимателей
23.02.2017 14:26 — Новости Экономики | Tut.by
По решению президента Александра Лукашенко в Беларуси начата работа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, а также по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности.
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Сбор предложений от граждан и юридических лиц по этим вопросам ведет Национальный правовой Интернет-портал.
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