По решению президента Александра Лукашенко в Беларуси начата работа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, а также по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности.

Сбор предложений от граждан и юридических лиц по этим вопросам ведет Национальный правовой Интернет-портал.

Свои предложения, мнения и комментарии можно направлять через страницу обратной связи портала . Кроме того, организаторы предлагают принять участие в обсуждении данных вопросов в специально созданной теме Правового форума Беларуси .