﻿ Что мешает бизнесу? Власти ждут предложения по облегчению доли предпринимателей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Что мешает бизнесу? Власти ждут предложения по облегчению доли предпринимателей

23.02.2017 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По решению президента Александра Лукашенко в Беларуси начата работа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, а также по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности.

Сбор предложений от граждан и юридических лиц по этим вопросам ведет Национальный правовой Интернет-портал.

Свои предложения, мнения и комментарии можно направлять через страницу обратной связи портала. Кроме того, организаторы предлагают принять участие в обсуждении данных вопросов в специально созданной теме Правового форума Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбор предложений от граждан и юридических лиц по этим вопросам ведет Национальный правовой Интернет-портал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Небольшая рокировка". Юрий Чиж покинул пост гендиректора "Трайпл"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика